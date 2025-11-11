Maltrataron a mi esposa y creo que instalaron micrófonos: Benedetti sobre allanamiento en su vivienda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que entre malos tratos hacia su esposa, la instalación de micrófonos y la retención de sus empleados, se llevo a cabo el allanamiento a su vivienda en Barranquilla en la mañana de este martes.

Aseguró que fueron 30 hombres los que allanaron su vivienda, y que estuvieron liderados por la magistrada Cristina Lombana, quien estuvo presente en la diligencia.

“La Lombana entró con 30 hombres fuertemente armados a mi hogar. Retuvo ilegalmente a los empleados de la casa, le quitó el celular a mi esposa y al esquema de seguridad, entraron al celular de mi esposa”, señaló.

Además, reiteró en que tiene la sospecha de que instalaron micrófonos durante el procedimiento; y aseguró que no encontraron nada.

Desde el momento en que se enteró del procedimiento, el jefe de la cartera del Interior hizo fuertes cuestionamientos hacia la magistrada Cristina Lombana, porque la diligencia fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Por lo cual, anunció que denunciará a la magistrada Lombana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “abuso de poder”.

“Temo por mi seguridad“

El ministro agregó que, responsabiliza a la magistrada Lombana por lo que le pueda pasar y a su familia, y la relaciona con los drones que estuvieron sobrevolando hace unos días en su vivienda.

“La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”, afirmó.