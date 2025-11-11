Cemento País: una obra de filantropía que se construye con el corazón

Cartagena

Cemento País reafirma su compromiso con las comunidades más necesitadas a través de obras de filantropía que nacen desde el corazón y la empatía social.

Según Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de la compañía, “nuestra directiva se esfuerza por llevar un acto de cariño y esperanza a la vida de las personas más vulnerables”.

El propósito de Cemento País trasciende la producción de materiales: busca generar un impacto positivo y duradero en la sociedad, apoyando proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades y promuevan la equidad.

“Nosotros no solo construimos con cemento; construimos oportunidades, bienestar y un futuro mejor para todos”, agregó Espinosa Osorio.

Con esta filosofía, Cemento País se ha consolidado como un referente de responsabilidad social empresarial en el país, demostrando que la grandeza de una marca no solo se mide por sus obras, sino por el corazón con el que las realiza.

La empresa continúa trabajando con pasión para transformar realidades y seguir edificando un mundo más justo y solidario.