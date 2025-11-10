Mario Yepes planteó partido con Selección Colombia 2014, con Falcao: Así sería se jugaría

El ex capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, quien comandó al equipo Nacional en el Mundial Brasil 2014, es recordado por una de las jugadas más polémicas en la historia del fútbol colombiano. En el partido frente al país anfitrión, el defensor anotó el que habría sido el gol del empate 2-2, pero el asistente levantó la bandera señalando fuera de lugar. Desde entonces, quedó inmortalizada una frase que aún es recordada entre los hinchas: “¡Era gol de Yepes!”.

Mario Yepes excapitán de la Selección Colombia / Getty Images / Dennis Grombkowski - FIFA Ampliar

El caleño de 49 años se retiró del fútbol hace una década; sin embargo, nunca se alejó de las canchas, pues asumió el rol de director técnico del Deportivo Cali.

Ahora, en vísperas de celebrar su cumpleaños número 50, decidió realizar un homenaje especial a momentos y figuras que han marcado la historia del fútbol colombiano, según reveló en una charla con el podcast de Corillo.

“Más que mi despedida, quiero hacer un homenaje a personas importantes que le han importado al fútbol colombiano y lo quiero hacer en mi ciudad. Porque mucha gente me ha preguntado: ¿Por qué no lo haces en el estadio del Deportivo Cali? Es que jugaste en el Cali, fuiste técnico del Cali, eres hincha del Deportivo Cali. Le dije, yo nunca jugué en ese estadio. Yo quedé campeón en el Pascual y la Copa Libertadores, yo la jugué en el Pascual. El recuerdo que yo tengo como futbolista es el Pascual".

“He encontrado en el alcalde un apoyo que me va a prestar las instalaciones, me va a ayudar con temas de logística. Además, hay otras sorpresas y es que vamos a jugar contra la selección del 2014 y yo sí voy a cumplir eso de que esa selección va a jugar con Falcao“, explicó.

“Va a ser un partido donde todos los que van a venir han sido capitanes de sus equipos, hay nombres que ya están confirmados como Higuita, el Pibe, Rito Ortega, Treceguet, Saviola, Antonio Valencia, Iván Hurtado, Paulo da Silva”.