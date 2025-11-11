Metrolínea asegura continuidad de los nuevos buses en 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Los nuevos 12 buses duales que circulan en el área metropolitana seguirán operando después del próximo 31 de diciembre, pese a que el contrato actual vence con el cierre de la vigencia fiscal de este año.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, aclaró que está en trámite una adición temporal para garantizar la operación hasta finales de enero o comienzos de febrero, mientras se aprueban los recursos del nuevo presupuesto municipal.

“Podemos hacer una vigencia adicional con los recursos. Es una adicional mientras llegan los recursos de Bucaramanga que están contemplados en el proyecto del presupuesto. La idea es llevar ese contrato finalizando enero y las primeras semanas de febrero”, detalló Castro.

El gerente precisó que el contrato tiene un valor de dos mil quinientos millones de pesos, lo que permite ampliar su vigencia durante los primeros meses de 2026 sin necesidad de nuevos recursos.

La intención es continuar con la empresa Transportes Medellín Castilla S.A., sin embargo, de no concretarse, se abriría una convocatoria pública para seleccionar a la compañía con mayor capacidad para suministrar los buses a Bucaramanga.

Según el balance de Castro, solo en los buses nuevos se han movilizado más de 10 mil pasajeros y la idea es ampliar la cobertura.

“La cobertura sigue siendo la misma porque para ampliarla y aumentar el número de pasajeros los otros municipios se deben subir al bus. Pero, de no ser así, seguiremos operando en las mismas rutas que conocemos”, puntualizó Castro.

Castro también dio detalles sobre nuevas estrategias que pretende atraer a más usuarios para incrementar la demanda de usuarios y recuperar las estaciones como las del centro que están en deterioro.

“Con el sector privado hay una donación inicial con Vanti, que se firma en estos días por alrededor de quinientos millones de pesos y en dos semanas vamos a regalar tarjetas personalizadas de Metrolínea con el subsidio del 50% que autoriza la Alcaldía de Bucaramanga”.

El beneficio se dirigirá a deportistas, artistas, estudiantes y personas con discapacidad. También se planea que Metrolínea entregue las tarjetas y que empresas privadas aporten los pasajes a cambio de publicidad.

Aunque hay empresas que están interesadas en apadrinar las estaciones para arreglarlas y dejarlas con un mejor diseño junto con la sociedad de arquitectos, la comunidad aún desconfían de Metrolínea y creen que este nuevo intento volverá a fracasar.

“Le pido a la comunidad que se suba al bus. Estamos prestando un buen servicio: la ruta tarda entre 10 y 12 minutos en los trayectos desde la UIS y el Centro hasta Provenza, con una tarifa de 2.500 pesos. Es un recorrido seguro, con wifi y buses amigables con el medio ambiente.”

Por último, el futuro del servicio dependerá de las decisiones que adopte el nuevo alcalde de Bucaramanga, quien deberá garantizar la continuidad de un sistema que todavía busca recuperar la confianza de los usuarios.