Alcalde encargado de Girón denunció a un agente de tránsito por presunto caso de corrupción

El alcalde encargado de Girón, Freddy Cáceres, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra un agente de tránsito del municipio, señalado de presuntamente recibir dinero para evitar sanciones.

Según el alcalde, la víctima le envió directamente las pruebas al celular entre fotos, videos y una consignación de 300 mil pesos a través de un operador financiero, con la que se habría pagado para evadir un comparendo por pico y placa.

Cáceres explicó que esta denuncia se suma a las quejas ciudadanas por los operativos de control que, en horas pico, generan caos en sectores como el Anillo Vial y la avenida de Los Caneyes, donde se reclama mayor presencia de reguladores de tránsito.

“Las quejas apuntan a un grupo permanente de agentes que estaría repitiendo este tipo de conductas. Por eso di la instrucción de rotar el personal y priorizar la regulación en puntos críticos. No pueden seguir siendo los mismos en los retenes”, indicó el alcalde.

Durante su intervención, Cáceres mencionó que los controles realizados en plena hora pico sobre la avenida de Los Caneyes terminan colapsando el tráfico hacia Bucaramanga, por lo que pidió suspenderlos en esos horarios para facilitar la movilidad de los trabajadores del área metropolitana. El funcionario aclaró que esta decisión no obedece a retaliaciones por un comparendo impuesto a un miembro de su equipo.

“El ejemplo empieza por casa. Nadie en mi administración puede llamar para evitar sanciones. Esto se hace por transparencia y por respeto a la comunidad”, agregó.

Finalmente, el alcalde reiteró que las medidas buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la Secretaría de Tránsito actúe con integridad y sin afectar la movilidad en horas críticas.