Llegaron a Bucaramanga los primeros siete buses que reforzarán la operación de Metrolínea

Bucaramanga

A Bucaramanga llegaron los primeros siete buses duales que reforzarán la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea.

Los vehículos llegaron este jueves desde Medellín y fueron trasladados al Portal del Norte, donde se adelantan labores de revisión, mantenimiento y alistamiento antes de su entrada en funcionamiento.

Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro Meza, quien explicó que los buses hacen parte de un lote de 12 automotores contratados para mejorar la movilidad y la frecuencia del servicio en la ciudad.

October 9, 2025

“Hoy llegaron los primeros siete buses. Están en el patio-taller del Portal del Norte, donde se realizarán los ajustes técnicos antes de salir a operación a las cuatro de la mañana”, señaló Castro.

Los nuevos vehículos cubrirán inicialmente dos rutas troncales:

Una desde el Portal del Norte hasta Provenza, pasando por las estaciones del centro y otra que conectará la UIS, Quebradaseca, el centro y Provenza, en recorrido circular.

Antes de comenzar a operar, los buses serán equipados con GPS y validadores. Metrolínea espera ponerlos en servicio a finales de la próxima semana, una vez culminen las pruebas de ruta y los ensayos con los conductores.

“Esperamos que finalizando la próxima semana podamos tener ya en operación una de las rutas”, aseguró el gerente.