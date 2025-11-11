Me mamé de las atrocidades: Benedetti a Lombana por allanamiento e investigación contra sus parientes

El ministro del Interior, Armando Benedetti denunció este martes, 11 de noviembre, un allanamiento a su residencia, en Barranquilla, por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En sus declaraciones a 6AM de Caracol Radio, Benedetti calificó este acto como “un abuso de poder” y aseguró que fue ejecutado por la magistrada Cristina Lombana con la participación de 30 policías.

Bendetti calificó a Lombana de “loca, demente y delincuente”, argumentando que la magistrada no tiene competencia para investigarlo, ya que él no es senador hace tres años y la Corte solo investiga a aforados.

El ministro Benedetti detalló que su esposa, quien se encuentra enferma desde hace 15 días, estaba presente en la casa durante el allanamiento y le fue retirado su teléfono. Afortunadamente, sus hijos no se encontraban en la residencia en ese momento. Benedetti expresó su desconocimiento sobre el estado actual del allanamiento, si ya concluyó o si aún se está desarrollando, y solicitó seguimiento a la diligencia para conocer los hallazgos.

Noticia en desarrollo