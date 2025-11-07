Ministro Armando Benedetti, llamado a declarar en el juicio oral contra Nicolás Petro

El Ministerio del Interior, Armando Benedetti, será llamado a declarar en el juicio oral contra Nicolás Petro, así se dio a conocer este viernes durante la audiencia realizada en Barranquilla.

Su testimonio fue solicitado por la Fiscalía, y se convierte en el testigo número 36, debido a que “podría dar cuenta sobre algunas reuniones que sostuvo Nicolás Petro, qué tipo de reuniones y qué otras personas asistieron a esas reuniones”.

Noticia en desarrollo...