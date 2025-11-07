Viernes 7 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El dueto Aire Andino del Quindío, ganó el tercer lugar en la categoría Duetos en la versión número 34 del Concurso Nacional del Bambuco. Foto: Cortesía Concurso Nacional del Bambuco.

Armenia

En atención a las pruebas y argumentos aportados por la fiscalía general de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por 345 hechos delictivos perpetrados principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.

Entre los sentenciados en los dos fallos conocidos están Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes.

las decisiones emitidas por la Sala de Justicia y Paz también hacen referencia al apoyo brindado por empresarios y algunos integrantes de la fuerza pública para la llegada y expansión de los bloques Calima y Bananero en determinadas zonas del país, y a la forma en la que se generó la destrucción del tejido social y zozobra en la población civil.

Asimismo, reconocieron los patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía, como fueron los de homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género, reclutamiento y desplazamiento forzado.

A la cárcel fueron enviados cuatro hombres investigados por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y violencia intrafamiliar por hechos registrados en los municipios de Armenia Circasia, y Calarcá en el Quindío, donde las víctimas fueron sus propias madres, padres y compañeras sentimentales.

Uno de los hechos ocurrió el 14 de octubre del año en curso en Circasia, cuando Jhon Mauricio Dosman Tabares, al parecer, amenazó de muerte con un arma cortopunzante a su padre de 73 años. En otro de los hechos, Jairo Andrés Cabrera Salgado habría ejercido violencia sistemática contra su pareja sentimental en diferentes barrios de Armenia. El acto más reciente se presentó el cuatro de julio cuando la víctima fue presuntamente agredida por expresar su deseo de terminar la relación.

De otra parte, Omar Eduardo Quiñonez Castañeda presuntamente sometió a violencia verbal y física durante los últimos siete años a sus familiares en Armenia cuando al parecer agredió su madre de 77 años, y a una hermana. Finalmente, el pasado 27 de octubre, Ricardo Bustamante Martínez, al parecer, agredió físicamente a su hija en un acto de intolerancia ocurrido en el barrio Santander de Calarcá.

No hay derecho, Familiares de estudiantes de un colegio en Armenia protagonizaron una fuerte riña con machetes y armas blancas en vía pública del barrio Miraflores de la ciudad

En la noche del miércoles 5 de noviembre se registró una riña en vía pública del barrio Miraflores de la capital quindiana.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez manifestó que por lo menos 20 personas resultaron involucradas en el hecho donde se enfrentaron con armas blancas y machetes, pero destacó que de acuerdo con el reporte entregado por la Policía no hubo lesionados.

Explicó que inicialmente la pelea se generó entre dos menores de edad quienes son estudiantes del colegio Nacional de la ciudad y luego lamentablemente intervinieron los familiares protagonizando el violento hecho

Llamó la atención sobre la falta de tolerancia en la ciudad que impacta en las lesiones personales y hasta en los homicidios por eso el mensaje al respeto para resolver los conflictos.

En Armenia más de 8000 personas viven en asentamientos humanos informales es decir invasiones así fue dado a conocer por las autoridades durante el foro que se llevó a cabo en la universidad von Humboldt con el liderazgo de la personería municipal

Según el director de planeación municipal en el más reciente censo han identificado 121 asentamientos humanos informales, donde hay más de 5000 viviendas construidas en su mayoría en zonas de riesgo o zonas de protección ambiental

Durante el foro se dio a conocer run fallo del tribunal administrativo del Quindío en respuesta una acción popular presentada por la defensoría del pueblo que le da tiempos perentorios no solo a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío sino a entidades nacionales como el ministerio de vivienda, hacienda y el DPS para se aplica la política pública de atención de este fenómeno social de las invasiones

Tras el debate realizado en el recinto del Concejo Municipal de Armenia, fue aprobado el presupuesto para la vigencia 2026, que asciende a $984.366 millones.

Del total proyectado, el 16,61% (equivalente a $163 mil millones) se destinará a gastos de funcionamiento, mientras que el servicio de la deuda representará $38 mil millones (3,86%). La mayor proporción corresponde a inversión, con $781 mil millones (79,53%), recursos que permitirán ejecutar proyectos de infraestructura, programas sociales y obras públicas que impulsarán la productividad y la calidad de vida en la ciudad.

Empresas Públicas de Armenia destinó una inversión de $119 millones de pesos para la ampliación y reposición de hidrantes y válvulas en diferentes sectores de la ciudad. Esta acción hace parte del plan de fortalecimiento de la red de acueducto, que busca optimizar la prestación del servicio de agua potable y garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.

La modernización de estos elementos es clave para el mantenimiento del sistema hidráulico, ya que los hidrantes no solo permiten el abastecimiento de agua en casos de incendio, sino que también son esenciales para realizar maniobras de purga y limpieza en la red. De esta manera, se mejora la calidad del servicio que llega a los hogares y se preserva la seguridad de la comunidad.

En el Quindío iniciarán las adecuaciones de la morgue departamental debido a las deficiencias de las instalaciones

Recordemos que las dificultades se centran en materia de acumulación de cadáveres, deficiencias en las instalaciones y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez dijo que realizaron visita al lugar junto con la empresa Proyecta con el fin de iniciar con las respectivas obras de adecuación y mejoramiento.

Afirmó que proyectan en menos de 90 días la morgue departamental esté nuevamente en funcionamiento y resaltó que estaban a la espera de dos municipios entre esos Salento y Circasia del departamento para el aporte a el proceso de intervención.

Al respecto el alcalde de la ciudad, James Padilla informó que es un proyecto en conjunto por eso lo fundamental del trabajo articulado entre Medicina Legal, el gobierno departamental y las administraciones locales.

Fue claro que desde la administración municipal asumieron el compromiso como es la entrega del lote donde funcionará la Morgue departamental y cumple con los requisitos correspondientes.

Afirmó que están a la espera de una mesa de trabajo para conocer el avance desde cada uno de los actores involucrados con el objetivo de que en el menor tiempo el proyecto sea una realidad.

En las obras del puente La Sonadora del municipio de Calarcá encontraron rocas en dos de las perforaciones para instalar el puente militar

Y es que el puente La Sonadora ubicado en la vía La Rochela - Quebrada Negra de Calarcá presentaba un daño estructural debido a las lluvias del año 2023 lo que finalmente generó el colapso.

La gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán reconoció que realizar obras no es nada fácil puesto que el diseño evidencia unas perforaciones de seis metros, pero en terreno identificaron rocas significativas en dos de las perforaciones.

Sostuvo que tienen proyectado finalizando el mes de noviembre lograr la instalación del puente militar ya que frente a lo programado la intervención no presenta ningún retraso.

Uno de los líderes de la zona, Daniel Gómez afirmó que evidencian el avance de las obras puesto que ya iniciaron las perforaciones para las bases del puente militar.

También coincidió con que la dificultad se ha centrado en que han encontrado piedras muy grandes por eso evalúan cómo romperlas y avanzar con agilidad en las obras.

Mencionó que esperan prontamente ver finalizada la intervención con el fin de recuperar la movilidad sin mayor dificultad por esta estructura que es clave para los calarqueños.

Gremios en Armenia fortalecerán iluminación para reforzar la seguridad en zonas comerciales

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada se refirió a la situación de seguridad que permea en el gremio.

Especificó que cada vez se consolida el proyecto de la instalación de cámaras de seguridad que ya superan las mil lo que permite mayor efectividad de las autoridades para esclarecer los hechos delincuenciales.

En ese mismo sentido, dio a conocer que iniciarán con un proyecto encaminado a la iluminación con energía solar en zonas oscuras con el fin de generar un entorno adecuado para los comerciantes de la ciudad.

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Eje Cafetero realizó este 6 de noviembre en Armenia una mesa de trabajo regional para avanzar en la formulación del Plan Logístico Regional 2025–2040, un instrumento estratégico orientado a fortalecer la conectividad, la competitividad y la integración territorial del Eje Cafetero.

Durante la jornada, representantes institucionales, gremiales y académicos de los departamentos de Quindío y Tolima analizaron los principales retos y oportunidades logísticas del territorio, identificar avances y priorizar proyectos clave en materia de infraestructura, corredores logísticos, cadenas productivas y sostenibilidad, orientados a optimizar la conexión entre los centros de producción, consumo y exportación del Eje Cafetero.

En el marco de la Política de Producción y Consumo Sostenible, la CRQ y Fenavi Regional Central formalizaron la firma de una Agenda Ambiental orientada a fortalecer el desempeño ambiental del sector avícola en el Quindío y promover acciones dirigidas a la protección y conservación de los recursos naturales.

Como parte del compromiso entre la Corporación y el sector productivo, se impulsarán acciones como: procesos de formación y capacitación de doble vía, articulación en el ordenamiento territorial respecto a los determinantes ambientales, acompañamiento en el cumplimiento de la normatividad y atención a las necesidades actuales del sector avícola, entre otras.

La CRQ ratifica su compromiso con todos los sectores productivos del departamento, promoviendo el uso racional del agua, el manejo adecuado de residuos, la protección de áreas estratégicas, la restauración ecológica y la implementación de cercas vivas, consolidando acciones para un desarrollo responsable y sostenible.

Este viernes 7 de noviembre, la Plaza de Bolívar de Armenia será el punto de encuentro de la Feria de Servicios” Tejiendo Esperanza” una jornada organizada para brindar orientación institucional y promover los emprendimientos de las víctimas del conflicto armado, quienes con esfuerzo y resiliencia le apuestan a reconstruir sus proyectos de vida, la jornada será de 9 de la mañana a cuatro de la tarde.

El dueto Aire Andino del Quindío, ganó el tercer lugar en la categoría Duetos en la versión número 34 del Concurso Nacional del Bambuco, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Pereira.

El dueto Aire Andino está conformado por Yiseth Vargas Martínez, primera voz Elizabeth Suárez Henao, segunda voz Esteban Garzón Leguizamón, tiplista Rodrigo Prado, guitarrista y director. Además, Rodrigo Prado ganó el premio al Mejor Guitarrista.

El dulce será protagonista en el festival gastronómico ‘Sabe a Quindío’ que inicia hoy, los empresarios se preparan para la alta afluencia de personas

Es el caso de Yeison Camilo Moná de Moka pastelería y repostería quien destacó la importancia de participar en estos eventos porque posiciona a la marca en cuanto a ventas y redes sociales.

Destacó que el año pasado fueron los ganadores por eso están optimistas en ofrecer un muy buen plato a quienes harán parte de esta estrategia gastronómica de platos 2x1.

Afirmó que este año regresan con más fuerza por eso ofrecerán por solo 11.500 pesos una milhoja mixta que viene con crema pastelera, chantillí y arequipe.

Fue claro que el producto es muy fresco porque es preparado en el momento apuntando a la calidad y lograr también buenos resultados. Considera Sabe a Quindío es la plataforma que impulsa a los establecimientos de comercio lo que permite mayor visibilidad.

Recordemos que la cámara de comercio entregará $650 mil al comensal que mayor cantidad de restaurantes visite, interactuando en la red social Instagram y a su vez el restaurante que más menciones de su marca logre en la misma red social podrá participar por $1´650.000, y todos los restaurantes participantes los pueden encontrar en sabeaquindio.com

En deportes, este domingo 9 de noviembre en el coliseo Happy Lora en Montería a las siete de la noche se jugará el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol de Salón entre Caciques del Quindío y Kaporos del Sinú, cabe recordar que el quinteto de Montería gana la serie 7 a 3.