Lunes 10 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay consternación en Armenia por la muerte de una menor de 14 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado por sus familiares en su vivienda, al parecer la adolescente habría decidido acabar con su vida

La joven fue encontrada sin vida al interior de un apartamento ubicado en el barrio La Castellana al norte de la ciudad

Las autoridades adelantan las investigaciones y será medicina legal que determine las causas de la muerte. Una de las hipótesis es que la menor habría decidido acabar con su vida, pero eso es materia de investigación.

Desde la secretaria de educación lamentaron la muerte de la menor que cursaba noveno grado en la institución educativa Teresita Montes

El Rector del colegio Teresita Montes, Diego Fernando Mosquera en diálogo con Caracol Radio Armenia indicó “el viernes en la noche recibimos de parte de la familia la niña, la noticia de su de su deceso al parecer por suicidio.

Y subrayó “Para la comunidad educativa del Teresita Montes, para los docentes, para los estudiantes, es una noticia que nos ha conmocionado mucho porque ninguno espera que en una época tan bella como la adolescencia, la niñez, la juventud, pues los muchachos tomen estas decisiones, pero pues también son el producto de una sociedad que se ha vuelto supremamente emocional con muchas dificultades en esta situación de manejo de emociones y demás.

El rector agregó “durante esta semana que inicia, vamos a tener en la institución algunos homenajes para nuestra estudiante, ya que no pudimos presenciar sus honras, sus exequias porque la niña proviene de Putumayo, ella estaba aquí hace unos 6 meses que ha llegado al colegio, procedente del Putumayo y vivía con el papá y según me ha dicho él mismo tan pronto la recibieron en medicina legal, fue llevada hacia el Putumayo, por eso ni sus compañeros ni sus maestros, ninguno pudimos rendir el homenaje”

Caber recordar la línea de salud mental del CRUE, Quindío, especialmente para salud mental está disponible 24 horas los 7 días de la semana, la línea es 3107932686.

Sigue la polémica en Armenia por la modificación del pico y placa para vehículos particulares y motos desde el 18 de noviembre en toda la ciudad de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se ha sumado a la polémica y a través de un video le ha pedido al alcalde de Armenia James Padilla García que reconsidere la restricción del pico y placa todo el día en la ciudad.

Precisamente en el concejo municipal de Armenia se llevó a cabo debate sobre este tema, donde el secretario de tránsito con cifras y estudios defendió la modificación al igual que representantes de los taxistas y las empresas de buses, más allá de que algunos concejales no están de acuerdo con la modificación al igual que los voceros de los moteros

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño indicó que el crecimiento del parque automotor en los últimos 15 años pasando de 25.000 vehículos en 2010 a 96.000 registrados al 31 de octubre de 2024, acercándose rápidamente a los 100.000. De ellos, más de 53.000 son motocicletas y 24.000 automóviles particulares, que son precisamente los vehículos incluidos en la restricción.

Y explicó el funcionario “Según datos del Plan de Movilidad Sostenible y Segura, en Armenia se realizan 552.000 viajes diarios, de los cuales más del 60 % se efectúan en vehículos particulares o motocicletas, lo que evidencia el predominio del transporte individual sobre el transporte público”.

Además, fue claro en manifestar que el 59 % de las vías de la ciudad ya supera su capacidad de operación, mientras que solo el 41 % mantiene niveles de fluidez adecuados

A partir de hoy lunes 10 de noviembre, se efectuarán cierres viales en el sector del barrio Laureles, debido al inicio de las obras del proyecto Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, que contempla la reposición parcial del alcantarillado del barrio Laureles y reposición parcial de la red de distribución de acueducto. Estas labores se ejecutan en el marco del convenio entre la Alcaldía de Armenia y Empresas Públicas de Armenia (EPA).

Para garantizar la movilidad y seguridad de los residentes y conductores del sector durante el desarrollo de las obras, se ha dispuesto un plan vial temporal. En la Fase 1 se contempla el cierre total del tramo comprendido entre la calle 22 Norte, desde la Avenida Bolívar hasta la carrera 15, esquina diagonal a los establecimientos Supermercado Laureles y Queso y Café.

Asimismo, en la carrera 15 con calle 22 Norte se habilitará el costado izquierdo para permitir el giro hacia Oxxo, con paso controlado únicamente para un vehículo en sentido de salida hacia la carrera 19. También se efectuará el cierre de la calle 19A Norte, junto al Parque Laureles, entre la carrera 15 y el edificio Plazuela de Laureles.

Como Jhonatan Grajales de 36 años fue identificado el motociclista que murió en accidente de tránsito en la glorieta de los naranjos al sur de Armenia en la mañana del sábado 8 de noviembre, la mujer que se movilizaba como parrillera resulto con lesiones leves

El Quindío es el departamento con mayor número de tutelas contra el sistema de salud en Colombia en lo que va del 2025, y el primero en el número de quejas

Según un informe de la defensoría del pueblo en cuanto a las solicitudes de tutela interpuestas o acompañadas por la Defensoría del Pueblo, han recibido 18.451 casos entre enero y agosto de 2025, en donde se solicita la protección del derecho a la salud

De estas solicitudes de acción de tutela, el 24% está relacionado con la negación de la entrega o el acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados son Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%)

Entre los años 2022 y 2025, el departamento de Bolívar concentra el mayor número de quejas por vulneración al derecho a la salud, con 3.408 registros, lo que representa el 15,39% del total. Le sigue Bogotá, con 2.490 peticiones (11,24%). Quindío ocupa el tercer lugar con 2.148 peticiones (9,70%)

Luis Fernando Reyes veedor de salud del Quindío ratificó estas cifras indicando que a eso se le suman las tutelas que los mismo usuarios o sus familias instauran por la no prestación del servicio de salud

En el Quindío la policía desarticuló una banda delincuencial denominada “las muñecas” integrada por 12 personas entre ellas cinco mujeres dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó “La actividad policial permitió la captura estas personas mediante orden judicial en los barrios La Adiela en la ciudad de Armenia y los barrios Valencia y Luis Carlos Galán del municipio de Calarcá, siendo señalados por los delitos de concierto para delinquir agravado; porte ilegal de armas de fuego; destinación ilícita de bienes inmuebles; estímulo al uso ilícito y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados: 12 personas entre los cuales hay cinco mujeres:Alias de “Angie”, “Patricia”, “Xiomara”, “Keidy” y “Anlli”, los demás hombres conocidos con los alias de “Wilder”, “Geovanny”, “Carlos”, “Jhon”, “Maicol”, y “Androide”, siendo liderados por alias “Jota” o “Zarco”, tenía injerencia en los barrios Valencia, Berlín y Llanitos Piloto de Calarcá.

La Policía Quindío capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer por el delito de hurto en Armenia

El hecho dio lugar cuando los uniformados se encontraban en actividades de patrullaje por la carrera 14 con calle 7 Norte, observando a un vehículo que se movilizaba en contravía y detrás del automotor un ciudadano en motocicleta gritando que estas personas habían cometido un hurto unas cuadras atrás.

De inmediato los policiales comienzan el seguimiento, logrando interceptar el vehículo y al realizar el registro a personas y al automotor les encuentra en su poder una bolsa con cinco millones de pesos y un fajo de billetes en moneda venezolana de denominación 1.000 bolívares

Según la Policía, al lugar llega una ciudadana 28 años, quien los señala directamente, manifestando que cuadras atrás fue abordada y arrastrada por los mismos sujetos, quienes le hurtaron el dinero que acababa de retirar del corresponsal bancario en la carrera 14 con calle 9 Norte en Armenia.

El vehículo utilizado en el hecho delictivo fue incautado así como el dinero recuperado que fue entregado a su dueña

En el Quindío, el 70% del parque automotor que utilizaba la policía para sus labores estaba obsoleto, la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia invirtieron más de 4.000 millones de pesos para en la renovación de vehículos y motos

En el Quindío alertan por estafas a nombre del gobernador, inescrupulosos están ofreciendo bonos en estaciones de gasolina

Y es que son recurrentes las modalidades de estafa en el departamento donde los delincuentes buscan la manera de engañar a las personas.

El caso reciente compromete a la administración departamental puesto que mediante mensajes falsos o llamadas están ofreciendo un supuesto bono de 100 mil pesos en Terpel a nombre del gobernador.

Desde la gobernación advierten que no hay ninguna entrega de bonos, sorteo o beneficio autorizado por eso el llamado a la comunidad a no caer en este tipo de engaños.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reconoció que es una problemática álgida porque es desde las cárceles que se generan este tipo de situaciones. Evidenció que los delincuentes se aprovechan del nombre de muchos ciudadanos donde el gobernador no es ajeno y realizan llamadas con el fin de solicitar dinero

Debido al fuerte vendaval y granizada que se presentó el sábado 8 de noviembre en varios sectores de Armenia, se registraron algunas afectaciones.

En la calle 21 con carrera 21 bajando del sector del bosque se presentó la caída de un poste y un árbol por fortuna no afecto ni vehículos ni personas. En otras zonas del sur de la ciudad se reportaron afectaciones por el destechamiento de viviendas y la caída de una torre de comunicaciones en el barrio Zuldemayda

Con una inversión de $6.240 millones, la gobernación del Quindío y la Empresa para el Desarrollo Territorial - Proyecta, culminaron la “Gira de Vivienda”, para dignificar los hogares urbanos y rurales a través del programa “Cambio mi Casa”, impulsado por el Ministerio de Vivienda.

La Alcaldía de Armenia inició por fin el proceso de recuperación, embellecimiento y ornato del Centro Comercial de Cielos Abiertos, una intervención que busca mejorar la imagen urbana y la movilidad peatonal en el corazón de la ciudad

Las labores contemplan el lavado y desmanchado de baldosas, reposición de adoquines, cambio de mobiliario urbano, señalización y ornamentación, además del cambio de las láminas del puente, pintura y lavado de la poceta del Parque Sucre, así como la organización de resaltos en los cruces peatonales con una inversión de 600 millones de pesos

En Armenia intensifican controles a vendedores informales de alimentos a través de actividades contra plagas y vectores

Así lo informó el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón quien evidenció que han llevado a cabo actividades de prevención en el centro con los vendedores de alimentos con el fin de fomentar espacios más limpios y seguros para los ciudadanos.

Resaltó que el trabajo es muy importante con el sector informal puesto que promueven el buen manejo de residuos y aguas estancadas para prevenir enfermedades.

Enfatizó que más allá de tomar medidas a través de la inspección, vigilancia y control es fomentar la pedagogía puesto que han encontrado la inadecuada disposición de los residuos.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan a la comunidad que con el ciclo 10 de Colombia Mayor, y el aumento del subsidio, mediante la Resolución 02229 de 2025, 9.263 abuelos de la ciudad recibirán el pago correspondiente de 230.000 pesos.

Las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente. Así mismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años que cobraban 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores. Cabe destacar que la entrega del subsidio se realizará hasta el 14 de noviembre

La quindiana Juliana Gómez Nieto, fue la ganadora del Premio Nacional de Novela Obra Inédita 2025, con su libro “Nuestros Dones”, otorgado por el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes.

Éxito total en la décima versión de En Familia con Nuestra Mascota, que se llevó a cabo en el parque Soledén. La iniciativa de Comfenalco Quindío recolectó más de cuatro toneladas de alimento (concentrado) que serán entregadas a 11 fundaciones animalistas protectoras del departamento

Con el lema La Fábrica de Sueños, el centro comercial Unicentro Armenia encendió las luces de navidad acompañado de un espectacular show y presentación de los grupos de música y danza de Fundanza.

En deportes, la deportista quindiana de ciclismo de montaña Isabela Morales recibió una bicicleta de 15 millones de pesos, elegida por ella misma, gracias al respaldo de Indeportes Quindío, Morales competirá en la Copa Interamericana de Mountain Bike, en México, donde llevará el nombre del Quindío y de Colombia a las pistas de Querétaro

De otro lado, Caciques del Quindío quedó eliminado de la liga nacional de fútbol de salón al empatar 2 a 2 con Kaporos del Sinú en Montería, la serie semifinal terminó 9 a 5, de esta forma Caciques del Quindío no podrá revalidar el título del año 2024