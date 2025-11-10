Colombia solicitó mediación diplomática para fortalecer relación con Estados Unidos

La tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump ha generado preocupación, por la necesidad de que los dos países tengan buenas relaciones y se fortalezcan los procesos comerciales y financieros que dinamizan la economía de las regiones.

Por lo cual, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, estableció una reunión bilateral con Albert Randim, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en la que le pidió que actúen como mediadores para mejorar la relación entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos.

En la reunión participaron también la canciller Rosa Villavicencio y los ministros de Justicia, Augusto Ocampo y de Defensa, Pedro Sánchez.