Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para levantar cierre del gobierno, y pasa a cámara baja

JLX01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/06/2025.- Fotografía de archivo del 4 de marzo de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando frente al Congreso de Estados Unidos en Washington (Estados Unidos). El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado abrir el debate del polémico presupuesto del presidente, Donald Trump, denominado el "grande y hermoso proyecto de ley", que contempla unos 4 billones de dólares en recortes de impuestos, tras convencer a algunos republicanos que cuestionaban la iniciativa. EFE/ Jim Lo Scalzo ARCHIVO / JIM LO SCALZO ( EFE )

El Senado de Estados Unidos avanzó el lunes para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que los senadores demócratas se unieron a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionarse el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.

Desde el 1 de octubre, mas de un millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar.

El cierre, que ya lleva 41 días, podría durar unos días más mientras los miembros de la Cámara de Representantes, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, regresan a Washington para votar la iniciativa de ley.

El presidente Donald Trump ha indicado que apoya el proyecto de ley, y el lunes dijo que “vamos a abrir nuestro país muy rápidamente”.