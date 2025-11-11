Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para levantar cierre del gobierno, y pasa a cámara baja
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que después sea firmado por el presidente Donald Trump.
El Senado de Estados Unidos avanzó el lunes para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que los senadores demócratas se unieron a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionarse el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre, mas de un millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar.
El cierre, que ya lleva 41 días, podría durar unos días más mientras los miembros de la Cámara de Representantes, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, regresan a Washington para votar la iniciativa de ley.
El presidente Donald Trump ha indicado que apoya el proyecto de ley, y el lunes dijo que “vamos a abrir nuestro país muy rápidamente”.