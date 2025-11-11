Independiente Santa Fe confirmó dos renovaciones de peso para la Copa Libertadores 2026

En la previa de la fecha 20 de la Liga Colombiana, donde se definirán los clasificados para los cuadrangulares finales que lucharán por la segunda estrella del año, Independiente Santa Fe continúa en la gestión de renovar jugadores para 2025.

Cabe destacar que ‘El León’ debe ganar su último compromiso del ‘Todos Contra Todos’, para clasificar y no depender de los resultados en otros estadios.

Luego de confirmar la renovación de Ómar Fernández hasta 2027, el equipo anunció una de las renovaciones más esperaras en la afición.

Hugo Rodallega renovó con Santa Fe

El experimentado atacante, con pasado en Deportivo Cali (Colombia), Monterrey (México), Atlas (México), Necaxa (México), Wigan (Inglaterra), Fulham (Inglaterra), Bahía (Brasil), entre otros, firmó un nuevo contrato con Independiente Santa Fe, que le permite disputar la Copa Libertadores 2026.

Rodallega suma 231 goles y 57 asistencias en 702 partidos como profesional, y en su palmarés permanece un trofeo máximo goleador de la Copa Turca, dos en la Liga Colombiana, dos campeonatos locales (Santa Fe y Cali) y un título de Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, en 2005.

Los dirigidos por el técnico Francisco López son el único club colombiano con el tiquete asegurado para un torneo Conmebol en 2026, y las directivas ya piensan en el plantel que lo afrontará.

Christian Mafla, otro de los renovados

El lateral por izquierda de 32 años, que llegó al club en enero de 2025, suma 7 tantos y 1 asistencia en 47 participaciones, y su rendimiento lo hizo acreedor del cariño por parte de la hinchada cardenal.

Aunque su renovación no ha sido oficial, Santa Fe publicó el mismo trino a través de su cuenta oficial en ‘X’, que colocó previo al anuncio de la renovación de Rodallega.

Jugadores de Santa Fe que terminan contrato en diciembre

Luego de anunciar las renovaciones más esperadas del club, por parte de los aficionados, hay cinco jugadores que todavía no firman un nuevo contrato. En caso de que esta situación prevalezca, los futbolistas podrán salir libres para 2026.

A continuación los jugadores de Santa Fe a los que vence el contrato, el próximo mes:

Victor Moreno

Elvis Perlaza

Yeicar Perlaza

