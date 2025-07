Hugo Rodallega advirtió que José Pékerman convocó jugadores a Mundiales únicamente para ser vendidos

¡Certeras declaraciones de Hugo Rodallega contra José Néstor Pékerman! El capitán de Independiente Santa Fe mostró su inconformismo por las pocas oportunidades recibidas en la Selección Colombia y advirtió que varios de los jugadores llamados por el entonces entrenador José Néstor Pékerman fueron citados por mero negocio.

Le puede interesar: Rodallega le baja el pulgar al América: “Hasta me humillé por cumplir ese sueño y no me dejaron”

Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe / Twitter: @Santafe. Ampliar

“Muchos jugadores de la Selección Colombia en los Mundiales fueron llamados para ser vendidos, obviamente no puedo decir los nombres. Yo soy futbolista, tengo muchos años en esto, muchos contactos y uno al final se entera de todo. Es lamentable que eso haya tenido que suceder, porque la escogencia de los jugadores para ir a representar a un país en un Mundial debería ser la más adecuada y no por negocios”, sentenció el experimentado futbolista en diálogo con el periodista Ricardo Arce.

Incluso reveló que se puso a ver las convocatorias rumbo a los Mundiales del 2014 y 2018, y llegó a la reflexión de que había futbolistas “que no estaban en mejor nivel que yo”.

También puede leer: Pékerman sobre Lorenzo en la Selección: “Decidieron volver al proceso que habíamos dejado”

“El no haber estado en un Mundial, sin decirlo en contra de los colegas que sí lo pudieron hacer, pero hoy en día me pongo a ver la lista de 2014 y 2018, que era donde yo podía estar, y hay 10-12 jugadores que no estaban en mejor nivel que yo. Ahí hubo algo diferente (gesto de dinero). Se movía otra vaina, porque hoy en día lastimosamente las cosas son así y hay que aceptarlo, hace parte del negocio. No es por niveles o por un mejor momento, eso es puro cuento. Hoy en día, lamentablemente, varios de esos jugadores sus carreras ya terminaron. Estuvieron en Mundiales, vivieron esa experiencia, pero después de eso sus carreras terminaron”, concluyó.

José Pékerman y Néstor Lorenzo durante su etapa en la Selección Colombia. (Photo credit should read EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) / EITAN ABRAMOVICH Ampliar

Infórmese acá: ¿Se cae el fichaje de Jhon Arias a Wolverhampton? Fluminense habría tomado drástica decisión

Más declaraciones de Hugo Rodallega

Quedó la “espinita” en la Selección Colombia: “Puedo ganar dos títulos más, conseguir no sé cuántos Botínes y cerrar mi carrera con broche de oro jugando con Independiente Santa Fe, pero esa espinita siempre va a estar ahí. Fui un jugador de proceso de muchos años en Selección, jugué dos Copas América, cuando me tuve que poner los guantes lo hice. Representé a mi país como pude. Quizás la cantidad de goles no fue la más brutal, pero siempre estuve e hice goles en mis equipos”.

Inconformismo por el trato a Dayro Moreno y Hugo Rodallega en Selección Colombia: “No sé qué piensa Dayro, pero diría que sí fueron injustos en la Selección Colombia con nosotros. Se supone que a la Selección llevan los jugadores que se encuentren en mejor momento: el que tenga continuidad, el que esté rindiendo, el que esté haciendo goles. Si es por eso, sí, porque donde estuve hice muchos goles. Es más, en 2015 fue mi primer año en Turquía, en ese momento Dayro estaba en Tijuana y fue el máximo goleador colombiano a nivel mundial, es decir contando todas las ligas, y yo fui el máximo goleador colombiano en Europa. Dayro a nivel internacional y yo en Europa. En ese momento, dije: ‘Juepucha, es el momento. Acá es el momento. De alguna manera, gústele o no le guste mi color de piel o mis trenzas o quién sabe qué, pero le deben gustar mis goles’. Pero es que ni siquiera eso. A veces bloquean 40-50 jugadores, pero ni eso. En un momento, dije como que ya no era colombiano sino turco”.

En el fútbol se sigue pidiendo plata para jugar: “Hoy en día piden plata para poder jugar. He tenido amigos y familiares que he intentado ayudar, pero a todos lados donde los he enviado en Colombia y Argentina, incluido mi sobrino que era muy bueno, pedían a la hora de inscribirlo que los 10 millones de pesos, 20 millones. Les decía que por qué no se fijaban en el talento y ya después de explotar podían ir haciendo el negocio, el dinero. Así me pasó con varios pelaos’ que intenté ayudar. Pero no, como iban recomendados por Hugo Rodallega o un agente, ya buscaban lo que sabemos”.