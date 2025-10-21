Hugo Rodallega rompió nuevo récord con Santa Fe tras el empate con Medellín ¿De cuál se trata?

¡El León no pasa del empate en el fútbol colombiano! Santa Fe visitó a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 14 de la Liga Colombiana, partido que estaba aplazado por el concierto de Silvestre Dangond que se llevó a cabo en el escenario deportivo. Ahora ambos equipos se encuentran al día en el campeonato y se siguen manteniendo dentro de la zona de clasificación.

Pese a que el equipo bogotano terminó con una desventaja numérica tras la expulsión de Jhon Meléndez al minuto 77′ por doble tarjeta amarilla, logró mantener la igualdad en el marcador (1-1) y rescatar un punto que lo dejó en la octava casilla de la tabla con 22 unidades. Mientras que el Poderoso se consolidó como nuevo líder con 31 puntos y espera mantenerse en el primer lugar de lo que resta el torneo.

Independiente Medellín, nuevo líder tras igualar con Santa Fe: resumen y goles

Vale mencionar, que el partido tuvo que finalizar antes debido a las condiciones climáticas que se presentaron en la ciudad de Medellín, luego de que cayera una intensa lluvia e inundara la cancha, impidiendo la continuidad del juego.

⏱ 89' ¡Finalizó el partido en el Atanasio Girardot!



DIM 1️⃣-1️⃣ Santa Fe #VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/txdrZ9Hi6I — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 21, 2025

Rodallega rompió nuevo récord en el León

Hugo Rodallega quien se ha convertido en los últimos años como un referente de Independiente Santa Fe, logró romper una nueva marca con el equipo tras anotar el primer gol del partido frente a Medellín. Con esta anotación, Hugol se proclamó como el jugador más longevo en convertir una anotación con la camiseta de Santa Fe, con un registro de 40 años y 87 días, superando a Andrés Pérez, quien había marcado con 40 años y 66 días. (Dato de: Carlos Forero)

El delantero es recordado por la hinchada tras haber marcado, pese a estar lesionado, el gol que selló el triunfo de Santa Fe en la final de la Liga Colombia-I frente a Medellín el pasado 29 de junio, consagrando así la décima estrella en la historia del León.

Cabe destacar que desde su llegada al equipo Cardenal, Rodallega ha disputado 126 partidos con la camiseta del León, con la cual ha marcado 53 goles y 12 asistencias.