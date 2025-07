Rodallega le baja el pulgar al América: “Hasta me humillé por cumplir ese sueño y no me dejaron”

Hugo Rodallega, goleador y una de las grandes figuras de la Liga colombiana 2025-II, disfruta de unos merecidos días de descanso en su natal Valle del Cauca. El capitán de Santa Fe y uno de los héroes de la décima, fue homenajeado por el departamento este viernes.

En medio de su descanso, Rodallega dialogó con el periodista Jaime Dinas de Telepacífico, donde se refirió a su sueño fallido de jugar con el América de Cali, manifestando que, a hoy, esa opción está totalmente cerrada, dado que se debe por completo a Independiente Santa Fe.

¿Qué dijo Hugo Rodallega?

El delantero de 39 años manifestó en la entrevista que llegó incluso a humillarse para poder cumplir el sueño de jugar en el América, algo que no le permitieron, añade, por su edad.

“Es una lástima, porque es el departamento, la ciudad, los equipos de acá, pero realmente yo, cuando quise, hice todo lo que estuvo a mi alcance, puse todo a favor de poder llegar, en este caso al América, pero lamentablemente quien decide no soy yo y nunca voy a ser yo, siempre va a haber un dueño, un directivo que toma esas decisiones”, comentó.

Rodallega añadió: “Yo las respeté, pero no me podía quedar ahí, si te cierran una puerta se abren otras, afortunadamente se abrió la de Santa Fe y hoy estamos felices, adaptados y muy acostumbrados a lo que es Santa Fe y, por supuesto, se respeta lo que en algún momento sucedió o no sucedió”.

Sobre por qué no se dio su llegada, explicó: “todo, yo incluso, llegó un momento donde hasta me humillé, lo puedo decir así, porque quería cumplir ese sueño, pero en realidad no sé por qué no me lo permitieron o si sé, yo creo que fue por la edad, me imagino que fue por la edad, me vieron viejito”.

Finalmente, sobre esa posibilidad, Rodallega la descartó de momento, mostrando su compromiso con Independiente Santa Fe: “Ahora mismo, sí, es imposible, estoy con Independiente Santa Fe y estoy feliz ahí”.

“Para jugar en @AmericadeCali hasta me humille, NO se porqué no me permitieron realizar ese sueño” declaración @hugol1120 a @JaimeDinas pic.twitter.com/BqAAzacBKk — Jaime Dinas (@JaimeDinas) July 4, 2025

¿Cuántos goles hizo Hugo Rodallega en la Liga 2025-I?

Hugo Rodallega fue el goleador del campeonato recién terminado con 16 anotaciones, seis de ellas entre cuadrangulares y la gran final. El gol del título le dio la vuelta al mundo, al haberlo convertido mientras se encontraba luchando con una lesión, por la cual terminó abandonando el terreno de juego.