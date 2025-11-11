Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Concordia dejan un abatido y dos capturados

Concordia, Antioquia

Fuertes combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en el municipio de Concordia, suroeste antioqueño, dejaron como resultado la captura de un integrante del grupo armado y el abatimiento de otro.

La operación, desarrollada de manera conjunta entre el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada y la SIJIN Antioquia, tuvo lugar en la vereda Santa Mónica, donde las tropas sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

Durante el operativo fue capturado alias “Diomedes”, presunto cabecilla de zona con influencia en los municipios de Betulia y Concordia, y aprehendido un menor de edad; además de la muerte de otro presunto integrante de la organización criminal.

Detalles del operativo

En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego —una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 38 mm—, munición de diferentes calibres, dos motocicletas, un teléfono celular y estupefacientes. Tanto el capturado como el menor y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con información oficial, alias “Diomedes” habría pertenecido durante cerca de tres años al Clan del Golfo y estaría relacionado con incursiones armadas recientes en el corregimiento de Altamira en Betulia, así como con el cobro extorsivo a distintos gremios económicos de la región.

Alias “Diomedes” deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El Ejército Nacional señaló que este resultado representa una afectación directa al componente criminal del Clan del Golfo y contribuye a prevenir posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, fortaleciendo la seguridad y estabilidad en el suroeste antioqueño.