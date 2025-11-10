Gobierno de Ecuador atribuye masacre en cárcel de Machala al traslado de presos peligrosos

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el enfrentamiento se originó porque los grupos delictivos Sao Box y Los Lobos, antes aliados, intentaron impedir el operativo de traslado.

“Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar”, señaló el ministro del Interior.

La riña, dejó inicialmente cuatro presos muertos del grupo Los Lobos, lo que desató una cadena de venganzas dentro del penal.

Horas más tarde, miembros de Los Lobos asfixiaron a 27 presos de Sao Box, evadiendo los controles de seguridad del centro penitenciario. Con este nuevo hecho, suman tres masacres carcelarias en lo que va de 2025 y la segunda ocurrida en Machala.

Mientras las fuerzas del orden retomaban el control del penal, familiares de los reclusos se agolparon a las afueras exigiendo información sobre sus parientes. Algunos aseguraron que desde hace meses no tienen contacto con ellos y que las autoridades no les han entregado un reporte oficial sobre las víctimas.

El Gobierno trasladó a unos 40 cabecillas de las bandas hacia la llamada “Cárcel del Encuentro”, el nuevo penal de máxima seguridad que representa la apuesta del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis carcelaria y el poder del crimen organizado.

Desde 2021, más de 500 presos han muerto en Ecuador en una ola de violencia penitenciaria que ha puesto al país entre los más violentos de la región.