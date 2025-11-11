“Bolívar 1600 va a estar de locos: tradición y cultura para todos”: Yamil Arana

En ese marco, el departamento presenta por todo lo alto la segunda edición de Bolívar 1600, un encuentro artístico y cultural que tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre, bajo la organización del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur).

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta unión de esfuerzos entre la Gobernación y el Distrito permitirá ofrecer un espectáculo sin precedentes, donde convergen artistas de talla internacional y los talentos más representativos de nuestra tierra.

“El Distrito y la Gobernación le tienen preparado algo espectacular. El Bolívar 1600, el Bando y los artistas que trae la Alcaldía están a otro nivel: Maluma, Marc Anthony… Pero lo mejor es ver a nuestros artistas locales compartiendo el mismo escenario y demostrando que el talento bolivarense está a esa misma altura. Esto va a estar de locos”, aseguró el mandatario, quien invitó a la comunidad a disfrutar en armonía y sana convivencia.

Arana Padauí resaltó que estas fiestas no solo le pertenecen a Cartagena, sino a todos los municipios de Bolívar, cuyos pueblos han mantenido vivo este legado por generaciones. Por ello, la Gobernación rinde homenaje a La Heroica con una agenda que exalta las raíces afro, indígenas y mestizas que han forjado la identidad musical del departamento.

“Queremos recuperar el sentido de pertenencia, no solo desde las inversiones, sino también desde estos escenarios culturales donde celebramos lo que somos y de dónde venimos”, afirmó el Gobernador.

Programación del Bolívar 1600

Miércoles 12 de noviembre

10:00 a. m. – Conversatorio “El legado del Palenque”

Espacio de reflexión sobre la resistencia, la tradición oral, los ritmos ancestrales y la herencia viva del pueblo afrodescendiente.

Lugar: Palacio de la Proclamación, Auditorio Juan José Nieto.

2:00 p. m. – Baila la Plaza

Picó El Rey Turbo de Cartagena

7:00 p. m. – Plaza de la Aduana

Espectáculo central: “La herencia africana en la música de Cartagena y Bolívar”

Una puesta en escena que enlaza los sonidos tradicionales con las expresiones musicales contemporáneas, celebrando la riqueza rítmica que identifica a la región.

Presentaciones musicales:

Son de Negros de San Cayetano

Cumbia Negra de Cartagena

Mapalé de Palenque

Pabla Flores

Homenaje al Bolívar Mayor

Geraldo Varela y su conjunto Candombe

Jader Tremendo

Jueves 13 de noviembre

2:00 p. m. – Baila la Plaza

Picó El Gran Lobo de Barranquilla

Muestra gastronómica y artesanal, exaltando los sabores y oficios tradicionales de los pueblos bolivarenses.

7:00 p. m. – Plaza de la Aduana

Presentaciones musicales:

Artista emergente

Aria Vega

Diego Daza

Elvis Crespo

Koffe el Cafetero