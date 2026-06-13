Falleció hombre tras choque de motocicletas en la Av. Pedro de Heredia

Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de un hombre de 49 años en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del barrio Chiquinquirá, cerca del estadio Jaime Morón.

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La víctima fue identificada como Said Ricardo Ríos, quien además de desempeñarse como docente de inglés, se dedicaba ocasionalmente al mototaxismo en la ciudad.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, tenía su estación de trabajo en el sector de Los Ejecutivos, muy cerca del lugar donde ocurrió el siniestro vial.

Las primeras versiones indican que Said Ricardo se movilizaba en motocicleta cuando colisionó con otro vehículo similar. Tras el impacto, ambos conductores cayeron violentamente sobre el pavimento.

Testigos y organismos de emergencia auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a la Clínica Barú para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, los médicos confirmaron el fallecimiento poco después de su ingreso al centro asistencial.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del otro motociclista involucrado en el accidente, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.