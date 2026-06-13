Tres capturados en Cartagena por presunto tráfico de cocaína y marihuana

En desarrollo de actividades de registro y control a personas, adelantadas por las zonas de atención en diferentes barrios de Cartagena, la Policía Nacional logró la captura de tres presuntos jíbaros, quienes serían los responsables de dinamizar el tráfico local de sustancias estupefacientes.

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La primera captura se registró en el barrio Paseo de Bolívar, donde las patrullas de vigilancia observaron a una mujer que adoptó una actitud sospechosa al notar la presencia policial. Al practicarle un registro a persona, le hallaron en su poder más de 90 dosis de marihuana, por lo que fue capturada en flagrancia alias ‘Carmen’, de 30 años, natural de Cartagena.

De manera simultánea, las patrullas de la zona de atención del barrio La Esperanza, en el sector El Hoyo, lograron la captura de alias ‘Pablito’, de 27 años, quien, presuntamente, se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el sector.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de registro y control, cuando los uniformados observaron una actitud sospechosa por parte del individuo y, al practicarle un registro a persona, le hallaron más de 120 dosis de marihuana listas para su distribución y comercialización.

El último resultado operativo se registró en el barrio Altos de San Isidro, cuando las patrullas de vigilancia fueron alertadas por la comunidad sobre la presencia de un sujeto que, presuntamente, se encontraba comercializando estupefacientes en la diagonal 23.

Alias ‘Eris’, de 30 años, fue sorprendido con 80 dosis de cocaína listas para su comercialización.

Los estupefacientes incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.580 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 617 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.