Nativos de Islas del Rosario recibieron brigada de salud promovida por el distrito

En cumplimiento de su compromiso con la comunidad de Islas del Rosario, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, realizó un Gobierno al Barrio en el centro poblado de Orika.

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A través de esta jornada, los habitantes de las islas pudieron acceder a diferentes servicios sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad. La ESE Hospital Local Cartagena y el DADIS dispusieron una oferta que incluyó medicina general, odontología, enfermería, toma de muestras de laboratorio, vacunación y nutrición.

Además, los nativos recibieron orientación y atención en salud mental, salud sexual y reproductiva, aseguramiento en salud, promoción social y acciones de la gestora PIC, 100 viviendas intervenidas para la prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV).

También, se realizó la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos, contribuyendo a la protección de la salud pública y el bienestar animal.

El Plan de Emergencia Social (PES) Pedro Romero hizo presencia a través de sus subprogramas de Ingreso y Trabajo, Fortalecimiento Institucional e Identificación. Se prestaron servicios de definición de situación militar y se caracterizaron a los emprendedores locales, quienes recibirán acompañamiento empresarial con miras a impulsar el desarrollo económico del territorio. Igualmente, Renta Ciudadana tuvo participación en la jornada, con servicios que fueron bien acogidos por la comunidad.

“Una jornada exitosa que busca llevar bienestar a la comunidad de Orika. No están solos; cuentan con un gobierno cercano que los escucha y está dispuesto a servirles, especialmente por la lejanía de su territorio, tal como lo ha expresado el alcalde Dumek Turbay”, destacó Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero.

Intervención social

La secretaria Ana Milena Jiménez encabezó el despliegue de la intervención de la Secretaría de Participación Ciudadana, que benefició a múltiples poblaciones vulnerables. En materia de infancia, el Hogar Infantil recibió 60 juguetes con material lúdico-pedagógico, los estudiantes de la institución educativa local obtuvieron kits escolares y 12 madres gestantes vinculadas al programa Lactar es Amar recibieron kits de apoyo para el acompañamiento de su proceso.

En cuanto a la atención a la mujer, se realizó una jornada de prevención de violencias basadas en género y se entregaron zapatos a 52 mujeres como parte de una actividad de sensibilización y reconocimiento de sus derechos. En el componente de discapacidad, una persona recibió silla de ruedas, diez personas con discapacidad fueron beneficiadas con pares de zapatos y se realizaron cuatro visitas psicosociales a familias para brindar acompañamiento y orientación.

Ramiro Revollo Gómez, residente de Orika, expresó: “Felices por el apoyo que nos están brindando; estamos complacidos y esperamos que lleguen muchos más proyectos. Le agradecemos al alcalde Dumek Turbay y a todo su equipo por visitar nuestro territorio”.

Por otro lado, los adultos mayores protagonizaron una jornada recreativa e integradora con la participación de 50 personas, quienes además recibieron detalles conmemorativos. La Secretaría aprovechó el espacio para asesorar la conformación y fortalecimiento de un grupo organizado de personas mayores en la comunidad.

En conjunto, la jornada de Gobierno al Barrio dejó una huella significativa en Islas del Rosario, atendiendo integralmente a la población infantil, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, ratificando el compromiso de la Administración Distrital con la inclusión social y el bienestar de las comunidades insulares.