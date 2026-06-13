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13 jun 2026 Actualizado 21:10

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Cartagena

Gaula realizó jornada de prevención contra la extorsión en Terminal de Transportes de Cartagena

Los uniformados socializaron recomendaciones y medidas de autoprotección para evitar ser víctimas de los distintos mecanismos utilizados por delincuentes

Policía Metropolitana de Cartagena

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos como la extorsión y el secuestro, la Policía Nacional desarrolló una jornada de sensibilización en la Terminal de Transportes de Cartagena, en el marco del plan institucional “Unidos contra la Extorsión y el Secuestro”.

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La actividad fue liderada por el GAULA en articulación con diferentes especialidades de la institución, permitiendo llegar a viajeros, transportadores y ciudadanos que diariamente transitan por este importante punto de movilidad de la ciudad.

Durante la jornada, los uniformados socializaron recomendaciones y medidas de autoprotección para evitar ser víctimas de los distintos mecanismos utilizados por delincuentes para cometer extorsiones. Asimismo, brindaron orientación sobre cómo actuar ante llamadas o mensajes sospechosos y la importancia de denunciar oportunamente estos hechos.

Las autoridades también dieron a conocer la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía Nacional, destinada a la atención y denuncia de casos relacionados con extorsión y secuestro. De igual manera, promovieron el uso de la línea nacional gratuita 157, habilitada por el Ministerio de Defensa Nacional para recibir denuncias relacionadas con corrupción y garantizar la transparencia, especialmente durante el proceso electoral.

Según el balance entregado por la institución, la jornada benefició a 265 personas, quienes recibieron información preventiva y material pedagógico orientado a fortalecer la cultura de la denuncia.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para no compartir información personal con desconocidos ni realizar consignaciones o pagos ante exigencias económicas realizadas mediante llamadas telefónicas o mensajes de dudosa procedencia. Ante cualquier situación sospechosa, recomendó denunciar de manera inmediata a través de los canales oficiales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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