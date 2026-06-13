Secretaría de Planeación adelanta estudio técnico para creación de dos nuevas localidades

En cumplimiento del programa de Descentralización Administrativa contemplado en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, adelanta el estudio técnico para la creación de nuevas localidades: Insular y Zona Norte.

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Esto teniendo en cuenta que, si bien la actual división político-administrativa organiza la ciudad en tres localidades, Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía, esta estructura fue concebida hace más de dos décadas, cuando Cartagena presentaba dinámicas demográficas, sociales y urbanísticas diferentes a las actuales.

“Durante años, muchas comunidades de nuestra zona insular, rural y corregimental del norte de Cartagena sintieron que el Distrito llegaba tarde o, simplemente, no llegaba. Barú, Pasacaballos, Bayunca, La Boquilla, las Islas del Rosario, Isla Grande y tantos otros territorios han esperado demasiado tiempo para ser escuchados y atendidos como merecen. Con la creación de estas nuevas localidades estamos corrigiendo una deuda histórica: acercamos el gobierno a la gente, llevamos la toma de decisiones al territorio y garantizamos que quienes por décadas estuvieron en la periferia de las prioridades institucionales pasen a estar en el centro de las inversiones, la atención y el desarrollo de Cartagena. Esta es una nueva era de dignidad, reconocimiento y justicia territorial para nuestras comunidades”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Las comunidades que durante décadas convivieron con el abandono, las brechas y la distancia de las decisiones públicas, hoy empiezan a escribir una nueva historia. La creación de las localidades Insular y Zona Norte significa que Cartagena deja de mirar estos territorios desde lejos y comienza a gobernarlos desde la cercanía, la presencia institucional y la inversión. Es un acto de justicia con miles de familias que durante años reclamaron atención y oportunidades, y que ahora serán protagonistas del desarrollo de la ciudad”.

En ese sentido, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, explicó que el estudio, que evalúa el modelo de organización administrativa por localidades a partir de variables económicas, sociales, ambientales, funcionales e institucionales, evidencia brechas significativas en el territorio en materia de acceso a la salud, la educación, el espacio público, la infraestructura cultural y deportiva, la conectividad y la prestación de servicios públicos, y muestra que la actual división político-administrativa presenta limitaciones para atender de manera eficiente las dinámicas y necesidades de la ciudadanía.

Los hallazgos

El estudio técnico que adelanta la Secretaría de Planeación, con base en información de los documentos de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial en formulación, estadísticas del DANE y registros administrativos distritales, muestra que, aunque la ciudad es una de las economías más dinámicas del Caribe colombiano y registró un crecimiento promedio del 9,39 % en su valor agregado entre 2015 y 2023, impulsado por sectores como el turismo, la industria y los servicios, esta dinámica económica se concentra principalmente en el Centro Histórico, el corredor industrial y las zonas portuarias, mientras que los territorios rurales, periféricos e insulares presentan menor densidad empresarial y limitadas oportunidades productivas.

En cuanto a la disponibilidad de espacio público, si bien el Distrito registra un déficit general de espacio público efectivo de 1,56 m² por habitante, frente a una referencia nacional de 15 m²/hab., el rezago es más alto en las zonas rurales, periféricas e insulares, donde el acceso a parques, plazas, equipamientos comunitarios y espacios públicos cualificados es limitado o, en algunos casos, inexistente. En particular, se identifican vacíos significativos de equipamientos en la Unidad Comunera de Gobierno 11 (zona insular y Pasacaballos), así como en las UCG 5, 10, 14 y 15.

En materia de movilidad, las zonas rurales e insulares presentan una conectividad básica, fragmentada y de alto costo. El sistema de transporte público colectivo cubre cerca del 55% de Cartagena, pero se concentra en el suelo urbano; en corregimientos como Pasacaballos, La Boquilla, Bayunca y Barú cumple funciones de conectividad mínima debido a la ausencia de cobertura directa de Transcaribe. En la zona insular, especialmente en el Archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte, la conectividad depende de rutas marítimas hacia otros departamentos, lo que evidencia una débil articulación funcional con Cartagena para el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación.

De acuerdo con el estudio, las brechas son aún más marcadas en la prestación de servicios públicos. Aunque la red de acueducto alcanza centros poblados como Membrillal, Pasacaballos y La Boquilla, persisten asentamientos rurales del norte, Barú y las islas sin cobertura efectiva, lo que afecta a cerca de 62.049 personas con necesidad del servicio. A esto se suman déficits en alcantarillado y drenaje pluvial, principalmente en gran parte del suelo rural e insular.

En energía y conectividad digital, el rezago es especialmente crítico en la zona insular y rural, con prestación parcial o intermitente en centros poblados como Bayunca, Pontezuela, Pasacaballos, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Barú, y condiciones más limitadas en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo. En el caso de Santa Cruz del Islote, se reporta suministro eléctrico en horarios específicos, entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.

De igual forma, el estudio evidencia dificultades para la implementación efectiva de la descentralización contemplada en la Ley 1617 de 2013, entre las que se destacan la alta concentración de funciones en el nivel central, las debilidades en la capacidad administrativa de las alcaldías locales, las deficiencias en el personal de planta y el acceso limitado a servicios administrativos en zonas periféricas.

Estas limitaciones del modelo actual para garantizar una descentralización efectiva, distribuir de manera equitativa la inversión pública y responder a las particularidades de cada territorio ponen de manifiesto la necesidad de crear dos nuevas localidades: una en la zona norte y otra en la zona insular.

“No se puede administrar una ciudad que crece y se transforma con una estructura territorial concebida hace más de dos décadas y que hoy evidencia importantes desafíos. Queremos que las comunidades de la zona norte y de la zona insular tengan una mayor capacidad de respuesta y una participación más efectiva en las decisiones públicas. Esa es la apuesta que estamos poniendo sobre la mesa para Cartagena”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Esta reorganización territorial permitirá avanzar hacia una gestión más cercana a la ciudadanía, consolidando la presencia institucional en el territorio y mejorando la capacidad de respuesta de la administración distrital frente a las necesidades de las comunidades. Es de precisar que, además de la creación de nuevas localidades, el estudio contempla la reconfiguración de las existentes.

“La creación de las nuevas localidades fortalecerá la gobernanza local, mejorará la distribución de la inversión pública, acercará la toma de decisiones a la ciudadanía y garantizará una participación efectiva que contribuya a una gestión territorial más integral, equitativa, sostenible y conectada con las realidades cotidianas de las comunidades”, sostuvo el secretario de Planeación, Emilio Molina.

Más sobre el estudio

El estudio técnico sobre las localidades permitirá actualizar la división político-administrativa de Cartagena, garantizando que las decisiones que se adopten estén respaldadas por información técnica sólida y respondan a las necesidades y realidades actuales de la población.

Además, resulta pertinente para consolidar y proyectar el liderazgo institucional de Cartagena, ciudad pionera en el país en la implementación del modelo de gestión pública por localidades.

Finalmente, en aras de culminar el estudio técnico, la Secretaría de Planeación prevé adelantar, en las próximas semanas, ejercicios de participación y socialización con la ciudadanía, así como la formulación del plan de acción para su implementación, para posteriormente presentar el proyecto de acuerdo de estas dos nuevas localidades ante el Concejo Distrital, para su respectivo trámite de revisión y aprobación.