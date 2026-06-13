Jhony Pérez Sayas asume como director (e) de la OAGRD en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena se permite informar que, a través del 0245 del 12 de junio de 2026, fue encargado como director de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastre (OAGRD) el actual director del Cuerpo de Bomberos del Distrito, Jhony David Pérez Sayas, “sin separarse de las funciones propias de su cargo” dentro del organismo bomberil de la ciudad.

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Cabe resaltar que el encargo de Pérez Sayas obedece a la reciente posesión del saliente director de la OAGRD, Daniel Vargas, como nuevo secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, en reemplazo de Bruno Hernández Ramos.

Jhony Pérez Sayas es contador público, con especialización en gestión de proyectos, además de diplomados en Gestión Integral del Riesgo, Gestión ambiental comunitaria, y curso Comando de Incidentes.

Cuenta con amplia experiencia en sus tres líneas de: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre.