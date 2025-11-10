Cartagena conmemora este 11 de noviembre sus 214 años de Independencia

Cartagena

Cartagena continúa conmemorando sus 214 años de Independencia y, como ha sido costumbre durante toda la agenda festiva de 2025, este martes, 11 de noviembre, la conmemoración más importante del pueblo cartagenero estará acompañada no solo por los tradicionales actos solemnes, sino también por una nómina de artistas de lujo que cerrará la jornada con un concierto gratuito, en la emblemática Plaza de la Aduana, a partir de las 6:00 de la tarde.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezará los actos oficiales de la conmemoración de los 214 años del grito de Independencia, reseñado en la historia no solo como un hito en la emancipación que logró Cartagena—siendo el primer territorio del país libre de España— sino como el paso más importante hacia la consolidación de lo que fue la Gran Colombia y la liberación de todas las demás provincias posteriormente.

También estarán presentes en representación de la Alcaldía de Cartagena, entre otros invitados, la gestora social del Distrito, Liliana Majana; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa Díaz; la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa; y la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez.

Sobre la agenda

La agenda del martes, 11 de noviembre, se iniciará a las 7:00 de la mañana con la tradicional ofrenda floral ofrecida por el alcalde Dumek Turbay Paz, acompañado por las autoridades civiles y demás invitados, en el Camellón de los Mártires.

Posteriormente, sobre las 8:00 de la mañana, la agenda continuará en el Auditorio de Getsemaní del Centro de Convenciones, con la lectura oficial del Acta de Independencia, en el marco de una ceremonia solemne que, además del alcalde Dumek Turbay, concejales y otras autoridades locales, contará con la presencia de las aspirantes del Concurso Nacional de Belleza (CNB) y al Reinado Popular de Independencia, incluida Ximena Silva, reina de Independencia 2024.

A las 11:00 de la mañana, la agenda conmemorativa en honor al 11 de noviembre de 1811 se trasladará a la Plaza de La Trinidad en Getsemaní, epicentro de la gesta alcanzada por el inmortal Pedro Romero y Los Lanceros de Getsemaní.

Tras el final de los actos solemnes, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Plaza de la Aduana, la cita será con el gran concierto del 11 de noviembre, que contará con un merecido homenaje a personalidades que, desde diferentes campos y saberes, han aportado a la cultura cartagenera y su identidad como patrimonio de Colombia y el mundo.

La lista de homenajeados, encabezada por un reconocimiento a la vida y obra del Joe Arroyo (q.p.d), el llamado hijo de Cartagena; está complementada por Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar; la hermana Abigail Gallo Buitrago, apoderada general de la Congregación Franciscanas-Clínica Madre Bernarda; Léster González Rodríguez, periodista y ex lancero de las Fiestas de Independencia; Carlos Ortega Jaimes, reconocido árbitro con escarapela FIFA; Rolando Pérez Pérez ‘Lucho Colombia’, quien con su tricolor nacional ha acompañado los momentos más representativos en la historia reciente de Cartagena; Maritza Zúñiga, artista y docente con destacada trayectoria por sus aportes a las Fiestas de Independencia; Alberto Samudio Trallero, con su destacada trayectoria como arquitecto restaurador y voz autorizada en la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico; el señor Felipe Portilla Olivero, comandante de la Estación de Guardacostas de Cartagena; y el señor teniente coronel Armando Bolaños, comandante del Batallón de Infantería de Marina.

Tras los actos de reconocimiento a cada una de las personalidades homenajeadas, el turno será para una nómina musical imperdible: Poncho Zuleta y El Cocha Molina, Luismi Yanes, Héctor Nazza, GiBlack, Grace, en medio de una noche que será amenizada por las mezclas de DJ Blas.

“Una fecha tan especial e importante, como la conmemoración de nuestra Independencia, ese 11 de noviembre de 1811, debía estar acorde con la recuperación del brillo y el esplendor de nuestras Fiestas. Después de lo que han sido los preludios, la Noche de Tradición Festiva y, muy recientemente, ese gran Desfile en traje de baño de las 39 candidatas al Reinado de Independencia, con todo el realce que significó contar por primera vez con una diseñadora de talla internacional, como Maygel Coronel; entendimos que la fecha cúspide de la conmemoración merecía igual o superior trascendencia. Es por eso que, en un gesto de amor hacia nuestra ciudad, incluimos un gran concierto gratuito para todos los cartageneros, a la altura de los mejores espectáculos”, destacó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.