“Estos hechos no van a quedar impunes”: Galán sobre muerte de una menor atropellada por taxista ebrio

Bogotá D. C.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán expresó indignación por “la irresponsabilidad de un hombre” que ocasionó el fallecimiento de Karol Stephanía Arturo Torres, menor de 15 años atropellada por taxista ebrio en un siniestro que dejó 10 personas más gravemente heridas, entre ellas, su hermano de 7 años.

A través de un breve mensaje en su cuenta de X, Galán aseguró que “estos hechos no van a quedar impunes”. En adición, lamentó la muerte de la menor y extendió su solidaridad con los seres queridos.

#BOGOTÁ | "Estos hechos no van a quedar impunes", aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán tras la muerte de Karol Stephanía de 15 años que fue arrollada por un taxista ebrio.

Cabe mencionar que el conductor causante del siniestro el pasado sábado en la localidad de San Cristóbal fue identificado como José Eduardo Chala, quien aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a prisión mientras avanzan las investigaciones de las autoridades.

Es señalado de arrollar a, al menos, 11 personas, al conducir en estado de embriaguez y exceder los límites de velocidad.

Su taxi, de placas VDW 626,registraba dos comparendos de tránsito por exceso de velocidad y recoger pasajeros en un lugar prohibido. Además, no aparece en la base de datos del servicio público de la Secretaría de Movilidad.

Más reacciones por el fallecimiento de Karol Stephanía

Minutos antes de que fuera confirmado el fallecimiento de Karol Stephanía, el personero de la ciudad, Andrés Castro, pidió intensificar los operativos de control en las vías de la ciudad para evitar que se repitan accidentes como este.

“Desde la Personería acompañaremos a la familia tanto en los aspectos legales como en los aspectos humanos. Quiero decirle a sus padres que lamento mucho lo sucedido”, indicó luego de subrayar que el diagnóstico médico de los dos menores es “bastante complejo”.

#BOGOTÁ | La Personería hizo un llamado para que se intensifiquen los operativos de control en las vías de la ciudad, para que no se repitan accidentes como el del sábado 8 de noviembre en donde resultaron heridas 11 personas a causa de un conductor en estado de embriaguez.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó la muerte de la menor y manifestó que: “Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”.

#ATENCION | El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó la muerte de la joven de 15 años y rechazó este hecho a causa de un conductor ebrio.

“Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con… pic.twitter.com/dfmVVxZEcL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Asimismo, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, lamentó el hecho, que calificó como “muy triste”.

“Más doloroso aún que la razón sea la irracionalidad de una persona que decide manejar en estado de alicoramiento”, aseguró en relación con el motivo del fallecimiento de Karol.