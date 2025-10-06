Personeria pone la lupa a problema de basuras, cámaras de seguridad, metro y medicamentos en Bogotá

Bogotá D.C

El Personero Distrital, Andrés Castro, hizo la primera entrega del informe Bogotá en Foco en el que encontraron deficiencias en cuanto al tema de basuras, cámaras de seguridad, entrega de medicamentos y el agua en la ciudad.

En cuanto al tema de basuras, uno de los puntos más críticos, se mostró que entre enero de 2020 y enero de 2025 solo 19 de los 666 puntos críticos de basura fueron solucionados.

“La generación de puntos críticos y los arrojos clandestinos persisten. Según datos de la interventoria, se detectaron 23.443 puntos de arrojo clandestinos en el primer semestre de 2025”, indicó el personero.

En cuanto a la seguridad, de las 5.800 cámaras de vigilancia instaladas,1.700 no funcionan.

“Esto quiere decir que 3 de cada 10 cámaras están sin servicio. Y en dos localidades donde se cuentes la tasa de homicidio más alta, que son Ciudad Bolívar y Kennedy, el porcentaje de cámaras fuera de servicio está entre 36,4 y 36,5%”, señaló Castro.

Otro tema que prende las alarmas es el retraso de las troncales de Transmilenio, que servirán como estaciones complementarias a la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“Estos retrasos exponen al sistema a que opere parcialmente aislada en sus primeros años con algo de riesgo operativo y financiero”, detalló el funcionario.