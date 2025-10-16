¿Christian Mosquera coquetea con la Selección Colombia? Esto dijo sobre un posible llamado

Christian Mosquera sigue sonando como una posibilidad para que Néstor Lorenzo refuerce su zona defensiva de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El defensa colombo-español milita actualmente en el Arsenal de Inglaterra.

Mosquera parecía totalmente descartado, puesto que su prioridad era defender los colores de España; sin embargo, recientemente han surgido nuevas versiones sobre la posibilidad de que sea tenido en cuenta por el combinado nacional, las cuales ha habilitado el mismo jugador de padres colombianos.

En una charla con The Athletic, el defensa de 21 años aseguró continúa su proceso con España; no obstante, dijo que no cierra ninguna puerta, pese a que fueron los europeos quienes lo contactaron de primero.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia. Por ahora, he seguido mi proceso habitual con España. Pero no le cierro las puertas a nadie. Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, manifestó.

¿Deseo de jugar con Colombia?

En marzo del 2023, previo al Mundial Sub-20 de Argentina, el entonces técnico de la Selección, Héctor Cárdenas, habló de la posibilidad de contar con Christian Mosquera, dejando en claro que el mismo jugador era quien había buscado a la Federación.

“Aprovecho para dar claridad cuál es la intención que tiene el deportista, sabiendo que a su corta edad puede representar a dos países, ya lo hizo con España y es quien ha buscado el acercamiento con nosotros para en algún momento hacer parte de estos ciclos con la Selección nacional”, comentó.