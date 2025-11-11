Denuncian robo en parqueadero público de City Parking cerca al parque de la calle 93

En un video publicado el lunes 10 de noviembre, los jóvenes relataron que los hechos ocurrieron ese mismo día, cuando dejaron su vehículo en el parqueadero situado en la dirección calle 93 No. 15-37, mientras asistían a un establecimiento cercano.

Según su testimonio, tras culminar sus diligencias y regresar a su institución educativa, notaron que faltaban varios dispositivos electrónicos que habían dejado dentro del carro, entre ellos tabletas, computadores, audífonos y otros objetos personales.

“Nos parece muy raro porque el carro estaba parqueado justo al frente de la caseta donde estaba el trabajador. El baúl no sirve, la única forma de ingresar es por las puertas. Cabe aclarar que el carro tiene alarma, estaba cerrado y nos aseguramos de dejarlo bien asegurado”, explicaron los estudiantes en el video.

Los jóvenes afirmaron que al regresar al parqueadero para reportar el hecho, no recibieron una respuesta satisfactoria por parte del personal.

“No pudimos revisar las cámaras ni nada. Nos tocó llenar un formulario contando los hechos y buscar la factura. Pedimos ver las grabaciones, pero nos dijeron que era un proceso muy largo y que básicamente no había solución”, añadieron.

Por su parte, la empresa City Parking informó que ya está al tanto del caso y que algunos padres de familia se han comunicado directamente con ellos. La compañía aseguró que los afectados pueden acercarse a sus instalaciones para revisar el material de video, aclarando que las grabaciones constituyen material de investigación y estarán disponibles para las autoridades competentes.

City Parking también manifestó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones para esclarecer los hechos y apoyar a los afectados.