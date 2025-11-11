Los siete procesos de Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia: así van las investigaciones / Carlos Ortega ( EFE )

El ministro del Interior, Armando Benedetti, está enfrentando actualmente una polémica por el allanamiento en un apartamento de su propieda en la ciudad de Barranquilla, ordenado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Esta acción judicial se hace a raíz de un presunto favorecimiento en el que habría incurrido Benedetti cuando fue senador de la República.

Caso FONADE

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia avanza en la etapa de juicio oral en contra del actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

A Benedetti se le investiga por un presunto tráfico de influencias en el denominado caso FONADE.

El caso se remonta a presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

De acuerdo con la investigación, Benedetti cuándo fue congresista, habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales.

Esta empresa habría sido beneficiada, gracias a la intervención de Benedetti, con la adjudicación del contrato número 2017865, fechado el 1 de agosto de 2017, cuyo valor ascendía a 1.065 millones de pesos.