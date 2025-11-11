De nuevo la clínica San Rafael del Eje Cafetero suspende servicios a la Nueva EPS en Risaralda

Pereira

A través de un comunicado oficial, la Clínica San Rafael del Eje Cafetero informó la suspensión total de los servicios de salud para los usuarios de la Nueva EPS en los departamentos de Risaralda y Quindío, con excepción de la atención de urgencias vitales.

La medida, que rige de manera inmediata, obedece al incumplimiento en los pagos por parte de la EPS, cuya deuda asciende a más de $100 mil millones, acumulada desde el año pasado. Según la clínica San Rafael, los abonos efectuados durante el 2025 han sido mínimos, lo que ha generado graves afectaciones financieras y operativas.

Este centro médico, que presta cerca del 70 % de los servicios de salud a los afiliados de la Nueva EPS en Risaralda, explicó que esta decisión busca proteger la sostenibilidad de la institución y garantizar la estabilidad laboral del personal médico, administrativo y asistencial, ante las dificultades para cumplir con compromisos contractuales y salariales debido al creciente déficit de la EPS.

Recordemos que es la segunda vez en menos de cuatro meses que se suspenden los servicios a los afiliados de la Nueva EPS por parte de la clínica San Rafael, y prácticamente los afiliados en Risaralda quedan sin atención médica, ya que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, también suspendió la prestación de servicios a esta EPS, al igual que el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, los cuales reclaman el pago de la cartera pendiente.

Con estas tres instituciones, que concentran buena parte de la atención hospitalaria y especializada del departamento, fuera de operación para los afiliados de la Nueva EPS, el panorama de salud en Risaralda se agrava, dejando sin atención a buena parte de los 200 mil usuarios afiliados a esta entidad en el territorio.

La clínica precisó que los servicios con las demás aseguradoras continúan presentándose con normalidad, y que se mantienen los esfuerzos conjuntos para buscar soluciones que permitan restablecer el servicio a los usuarios de la Nueva EPS en el menor tiempo posible.

No obstante, la falta de pagos acumulados mantiene en alerta a todo el sistema de salud regional, que enfrenta una crisis estructural por las deudas históricas y la falta de flujo de recursos que afecta tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas.