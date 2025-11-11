Córdoba alcanza un hito en su conectividad global con su primer Puesto de Control Migratorio Aéreo

Con entrega de equipos a la Aeronáutica Civil, gobernador Erasmo Zuleta celebra avance en la internacionalización del aeropuerto Los Garzones.

Montería

Córdoba y Montería, su ciudad capital, han dado un paso trascendental en su proceso de internacionalización con la creación oficial del Puesto de Control Migratorio Aéreo en su terminal aérea principal: el aeropuerto Los Garzones.

Este avance crucial, formalizado a través de la Resolución 4003 del 11 de noviembre de 2025 expedida por Migración Colombia, permitirá el ingreso y salida de viajeros internacionales directamente desde la capital de Córdoba, eliminando la necesidad de que los pasajeros se desplacen a otros aeropuertos cercanos que ya cuentan con este servicio.

La medida representa la materialización de un esfuerzo coordinado entre la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería, el concesionario del aeropuerto Airplan y diversas entidades gubernamentales.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, enfatizó que esta implementación forma parte de los esfuerzos nacionales por fortalecer la seguridad y mejorar la gestión de la movilidad humana, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico y turístico de la región.

“Este es un paso fundamental para mejorar la conectividad internacional de Montería, asegurando un control migratorio eficiente y seguro para quienes llegan o salen del país. Bienvenidos todos los viajeros del mundo que desean conocer esta perla de ‘El País de la Belleza’”, afirmó Arriero durante el anuncio.

Erasmo Zuleta: una jornada histórica

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, calificó la jornada como histórica y destacó que este logro es el resultado de un trabajo articulado entre las instituciones locales y nacionales, las cuales han cumplido con las inversiones y compromisos requeridos para avanzar en el proyecto.

“Este es un paso histórico que refleja el compromiso de todos por hacer de Córdoba un territorio conectado con el mundo”, expresó el mandatario seccional.

Zuleta Bechara recalcó que todas las obras de infraestructura y adecuaciones exigidas para la operación internacional ya fueron completadas satisfactoriamente.

No obstante, el gobernador Zuleta hizo un llamado a las entidades nacionales cuyos trámites aún están pendientes para que la operación internacional sea una realidad completa.

“Hoy agradecemos a Migración Colombia por este importante avance, y solicitamos al ICA y la DIAN emitir los documentos pendientes para iniciar la operación del primer vuelo internacional. ¡Córdoba está lista para despegar!”, agregó durante su intervención.

Este anuncio se enmarcó en un acto simbólico donde se realizó la entrega de equipos tecnológicos a la Aeronáutica Civil, un gesto con el que la Gobernación busca fortalecer los procesos de modernización y mejora en la atención del aeropuerto.

Hacia la conectividad internacional

Con la puesta en marcha de este Puesto de Control Migratorio, Córdoba y Montería no solo refuerzan su infraestructura de transporte, sino que se posicionan con mayor fuerza en el mapa global como un destino accesible y un punto clave para la conectividad internacional.

Se espera que esta acción impulse de manera significativa los sectores turístico y comercial, al facilitar el acceso de visitantes extranjeros y abrir nuevas oportunidades de negocio. Córdoba consolida así su proyección como un nodo estratégico para el crecimiento, la inversión y las oportunidades en la región Caribe colombiana.