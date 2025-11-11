¿Carlos Alcaraz finalizará el año como el número 1 del mundo? Le contamos que le falta al español

En la temporada 2025, a diferencia de otros años, la lucha por quién terminará el año ocupando el primer puesto del ranking ATP, se encuentra viva a falta del último torneo del año, las finales ATP, que anteriormente se conocían como la copa de maestros. Un torneo disputado sobre canchas duras cubiertas, donde compiten únicamente los 8 mejores jugadores de cada temporada.

Previo a este último torneo, el italiano Jannik Sinner, quien estuvo fuera de las canchas por cerca de 3 meses debido a una sanción impuesta por dopaje, ganó el título en el último torneo Másters 1000 del año, disputado en canchas cubiertas en la ciudad de París. Gracias a este título, el italiano retomó su posición como número 1 del mundo, que le fue arrebatado por el español Alcaraz, luego de conseguir el título en el US Open.

Títulos de Grand Slam en 2025

Los dos máximos exponentes del tenis actualmente, tuvieron una temporada arrasadora, donde todos los Grand Slams tuvieron un ganador de apellido Sinner o Alcaraz. Pues el italiano salió triunfador en el Abierto de Australia y Wimbledon, mientras que el Español levantó el trofeo en Roland Garros y US Open.

Lucha por el #1

De este modo, con una temporada llena de éxitos para los dos tenistas, llegó la última semana competitiva del año a nivel ATP Tour, a la que el español Alcaraz, llegó como número 1, con una diferencia de 1,050 puntos sobre su acérrimo rival, sin embargo, a pesar de que la distancia puede sonar muy lejana, Sinner aún cuenta con posibilidades, aunque mínimas, de finalizar el año como el mejor de la temporada.

Además, es importante resaltar que los resultados obtenidos por los tenistas en este mismo torneo fue muy diferente en la edición de 2024, donde el italiano terminó consagrándose como el campeón, mientras que el tenista español, decepciono al público con una tempranera salida en la fase de grupos.

¿Qué debe hacer Carlos Alcaraz?

A pesar de esto, el tenista murciano lo tiene relativamente sencillo para finalizar como el mejor de la temporada 2025, pues para lograrlo, tiene las siguientes alternativas:

Ganar todos los partidos de la fase de grupos. Ganar uno o dos partidos en fase de grupos y llegar a la final.

Según esto, Alcaraz, quien ya ganó a De Miñaur y recientemente a Fritz, solamente tendría que ganar su siguiente partido contra el italiano Musetti, quien se encuentra participando en el torneo debido al abandono de serbio Novak Djokovic. Con esto, el español finalizaría la temporada como #1 sin importar que suceda en el resto de las finales ATP.

¿Qué debe hacer Jannik Sinner?

Mientras tanto, por el lado de Sinner, que viene de ganar dos títulos consecutivos en Viena y París, lo tiene muy difícil, ya que depende en gran parte del rendimiento de su rival, y solo tiene una opción posible.

Pues si Alcaraz pierde contra Musetti y no llega a la final, teniendo en cuenta que ya ganó sus primeros dos partidos, Jannik Sinner tendría que ganar el título sin perder un solo partido.

A pesar de esto, el esfuerzo de estos dos tenistas fue impresionante a lo largo del año, lo que se ve reflejado en su diferencia de puntos con Alexander Zverev, clasificado número 3, quien tiene una diferencia de más de 5.000 puntos con el top 1 y 2, sin embargo, es de resaltar la consistencia del italiano Sinner, quién a pesar de estar fuera de las canchas por un tiempo importante, aun así logro mantenerse en la lucha como el mejor tenista del mundo.

