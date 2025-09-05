¡Carlos Alcaraz derrota a Novak Djokovic y vuelve a la final de un US Open! / Susan Mullane/ISI Photos

El tenista español, Carlos Alcaraz, superó en tres sets al que para muchos es el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic. Ahora, volvió a una final del Grand Slam estadounidense luego su título en 2022, y se encuentra a la espera de la otra semifinal, donde se decidirá quien será su contrincante por el título del US Open.

Alcaraz, quien había perdido los dos encuentros anteriores frente al serbio en el Abierto de Australia y en la final de los Juegos Olímpicos, hoy se mostró intratable en un encuentro que finalizo por 6-4, 7-6(4) y 6-2 que duró 2 horas y 20 minutos. El murciano, solo enfrentó un punto de quiebre en contra en todo el partido, y alargó su racha sin perder sets en el último Grand Slam del año.

El español viene con los siguientes resultados:

Ganó el Másters 1000 de Roma.

el Másters 1000 de Roma. Ganó Roland Garros

Roland Garros Ganó el ATP 500 de Queens.

el ATP 500 de Queens. Final en Wimbledon.

en Wimbledon. Ganó el Másters 1000 de Cincinnati.

Y ahora, llegó de nuevo a una final, esta vez en el US Open. Gracias a estos últimos resultados, en los que solo ha perdido un partido, y donde ha encadenado tres finales de Grand Slam seguidas, se disputa la posición número 1 del ránking con el italiano Jannik Sinner, quien, además, busca defender su puesto y su título en Nueva York.

Por el otro lado, el serbio Novak Djokovic, de 38 años, en lo que va de temporada, mostró una clara prioridad al disputar tan solo 11 torneos, de los cuales, 4 fueron los Grand Slams, que dejaron en evidencia que a pesar de su edad, se sigue manteniendo al más alto nivel, pues logró llegar a la semifinal en los torneos más importantes. Además, Djokovic llegó a la final en el Máster 1000 de Miami y ganó el que hasta el momento es su único título de la temporada en el ATP 250 de Ginebra.

¿Quién es el rival de Alcaraz en la final del US Open?

El rival de Alcaraz para la final, que se disputará el domingo 7 de septiembre, se definirá entre el actual número uno del mundo, campeón de Wimbledon y defensor del título en Nueva York, Jannik Sinner, que se enfrentará al canadiense, actual top 27 del mundo, Félix Auger-Aliassime.

Para este encuentro, el claro favorito es el tenista italiano, sin embargo, es importante recordar que estos dos tenistas ya se han encontrado frente a frente en tres ocasiones, de las cuales, el canadiense salió victorioso en dos encuentros.

Este representa un gran desafío para Aliassime, pues el mes anterior, se enfrentó al mismo Sinner en los cuartos de final del Másters 1000 de Cincinnati, donde le pudo ganar tan solo 2 juegos al italiano, quien lo derrotó por 6-0, 6-2.

En caso de que el ganador de este encuentro sea el italiano, sería la tercera final de Grand Slam de la temporada, donde el título se decidiría entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dejando más que claro que esta es la nueva gran rivalidad en el tenis, remplazando a los históricos Roger Federer, Rafael Nadal y el aún activo, Novak Djokovic.

Recuerde que en 2025, estos dos tenistas se han enfrentado en las siguientes ocasiones:

Se enfrentaron por primera vez en el año para decidir el campeón del Másters 1000 de Roma, donde Alcaraz se quedó con el título.

Se enfrentaron en la final de Roland Garros, donde el español tuvo una remontada épica para quedarse con el título.

Se enfrentaron nuevamente en la final de Wimbledon, donde el italiano tuvo su primera victoria del año frente al murciano

Se enfrentaron recientemente en la final del Mastérs 1000 de Cincinnati, donde el italiano se tuvo que retirar por molestias fisicas.

Según esto, el historial entre ambos jugadores en 2025 favorece al español, quien ha resultado ganador en 3 de las últimas 4 veces que se han enfrentado. Además, el italiano tiene un récord de 39-4, donde el 75% de sus derrotas han sido frente a un rival llamado Carlos Alcaraz.

