Este es el torneo de tenis que se transmitirá en vivo por Netflix y entregará el premio más grande

Este torneo llamado ‘Six Kings Slam’, vuelve a incorporarse en el calendario de tenis para este 2025, luego de que en su primera edición, que se jugó el año pasado, fuera un completo éxito. La exhibición, que reúne a los mejores seis tenistas de todo el mundo, se jugará del 15 al 18 de octubre, en la misma sede que el año anterior, Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, para este año trae consigo algunos cambios en sus integrantes, pues la edición del 2024, contó con tenistas como Daniil Medvedev, Holger Rune o Rafael Nadal, quien actualmente, se encuentra retirado. Y para este 2025, se integraron nuevos jugadores, como Taylor Fritz, Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas (quién remplazará a Jack Draper por lesión). Estos jugadores se sumarán a la lista ya compuesta por Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, quienes repiten presentación en este torneo de exhibición.

El mayor premio en efectivo

Al igual que en el año anterior, este torneo entregará nuevamente el mayor premio en efectivo que cualquier otro torneo de tenis, ya sea del tour profesional o de exhibición. Pues recuerde que, actualmente, el mayor premio de un torneo profesional, es entregado por el Grand Slam jugado en Nueva York, Estados Unidos. El famoso US Open, que a sus ganadores, tanto masculinos como femeninos, entrega un cheque por un valor cercano a los $5 millones de dólares.

Pues bien, para atraer la atención de los mejores tenistas del mundo, este torneo jugado en Arabia, entrega a su ganador un premio de $6 millones de dólares, mientras que el resto de jugadores, solamente por participar, se aseguran un premio de $1.5 millones de dólares, la misma cantidad de dinero que gana un jugador por disputar la final de Wimbledon.

Llave de Jannik Sinner y Novak Djokovic

Este año, el italiano Jannik Sinner, buscará revalidar el título que le ganó en la edición de 2024 al español Carlos Alcaraz. Sin embargo, para tener esa posibilidad, tendría que esperar hasta la final, pues ya fueron publicados los enfrentamientos de este torneo, y el italiano, tendrá que enfrentarse en primera ronda contra el griego Stefanos Tsitsipas, para posteriormente, jugar la semifinal contra el serbio Novak Djokovic.

Llave de Carlos Alcaraz

Por el otro lado, se enfrentará el estadounidense Taylor Fritz contra el alemán Alexander Zverev, quién tendrá una nueva oportunidad para romper la racha de 7 derrotas consecutivas que actualmente tiene contra Fritz. El ganador de este encuentro, se medirá en las semifinales contra Carlos Alcaraz, por un puesto en la final del torneo árabe.

Transmisión del evento

Para esta edición, el torneo se podrá ver en vivo y sin ningún costo adicional por la plataforma Netflix. Este en un cambio importante respecto a la edición de este torneo realizada en el año 2024, pues para ese entonces, todos los derechos de imagen fueron comprados por la empresa británica DAZN. Y es una evidencia de los esfuerzos que está realizando la plataforma estadounidense en busca de diversificar sus contenidos. Este cambio, también es de gran importancia para el alcance que puede tener el torneo, pues la plataforma DAZN tiene un promedio de 300 millones de espectadores, mientras que Netflix, cerca de 750 millones.

