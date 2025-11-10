Tres heridos y un muerto deja ataque armado en Villa Esperanza de Floridablanca

Bucaramanga

Cerca de las 4 de la madrugada de hoy lunes 10 de noviembre, varios sujetos con armas de fuego abordaron a un grupo de personas que se encontraba consumiendo estupefacientes.

El ataque armado dejó tres heridos y un muerto, así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General, William Quintero Salazar.

“Dos sujetos ingresan a ese asentamiento donde se encuentran unos sujetos consumiendo a sus pacientes. Los agreden con armas de fuego en repetidas ocasiones. De ese caso resulta una fallecida, después unas lesionadas, las cuales están fuera de peligro”.

Pese a que avanzan las investigaciones para dar con los responsables, las autoridades manejan una primera hipótesis donde se menciona al grupo delincuencial “Los del Sur”, quienes también estarían relacionados a la masacre ocurrida hace menos de un mes en el mismo sector, donde cuatro personas fueron asesinadas.

“Se logra determinar que esto se ha dado a raíz de que esos bandidos del sur han querido apoderarse del expendio de estupefacientes en esa zona de Floridablanca, donde ellos son los que expenden casi el 80% de los estupefacientes en el área metropolitana y en ese lugar también lo hacían ellos”. Aseguró, Quintero Salazar.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Ronal Mauricio Araque Niño de 19 años, Frenlly Javier León Reategui de 19 años y Carlos Augusto Moreno Rueda 32 años.

El reporte policial asegura que los lesionados cumplían con labores de campaneros en una de las plazas de expendio y consumo de estupefacientes ubicada en ese asentamiento humano, además, habitantes de calle señalan que el hecho habría sido cometido por dos sujetos de prendas oscuras, ingresando por distintos puntos, todo, al parecer, coordinado de manera simultánea.