Apagón y pérdidas: el derrumbe en la Troncal del Carare golpeó al comercio en Cimitarra (Santander)

Bucaramanga

El derrumbe que mantiene cerrada la Troncal del Carare desde hace más de una semana no solo afectó la movilidad en el sur de Santander.

La caída de torres de energía dejó sin luz, agua e incomunicados al municipio de Cimitarra, donde los comerciantes reportan pérdidas de hasta un 60 % en sus ventas y en la actividad económica local. Pues, fueron tres kilómetros directamente afectados y más de 70 kilómetros entre Vélez y Cimitarra.

Contexto: ¿Qué ha pasado con la Troncal del Carare en Santander? La emergencia completa más de una semana

Durante once días, la población permaneció incomunicada. Sin energía eléctrica, las carnicerías, restaurantes y tiendas tuvieron que suspender sus actividades, mientras que el suministro de agua también se vio interrumpido durante los últimos tres días del apagón.

El representante general la corporación de comerciantes de Cimitarra (Cocosim), Junior Martínez, aseguró que esta afectación golpeó el bolsillo de la comunidad cuando los precios de la canasta familiar subieron.

“Nos hemos visto muy perjudicados, sobre todo en la canasta familiar. Los precios subieron y eso golpea el bolsillo de toda la comunidad. También se afectaron los campesinos y agricultores que sacan por esa vía el plátano, la papaya y el aguacate”, manifestó el representante.

Lea también: Procuraduría cuestiona legalidad y pide suspensión del peaje de la Mesa de Los Santos en Santander

El apagón prolongado ocurrió luego del deslizamiento en el sector de Zarandas, en el municipio de Vélez, que arrasó con parte de la red eléctrica de la zona.

A diferencia de otros municipios como Landázuri y Barbosa, Cimitarra depende de una sola línea de energía, lo que agravó las consecuencias del derrumbe.

“No había comunicaciones, no había señal de celular, ni internet, ni televisión, y los últimos tres días tampoco tuvimos agua. Además, el comercio se redujo en un 60 %. Por eso, pedimos a la Gobernación y a ESSA una línea de suplencia eléctrica para evitar que una situación así vuelva a repetirse”, declaró Martínez.

Le recomendamos: Inicia jornada especial de pasaportes para cinco gremios de Bucaramanga, ¿cuáles son?

Sin embargo, aunque el servicio comenzó a restablecerse en algunos sectores, el malestar persiste. Pues, las pérdidas económicas y los once días sin energía dejaron en evidencia la vulnerabilidad del municipio ante emergencias de este tipo.

Por su parte, los comerciantes advierten que, sin una línea eléctrica alterna ni soluciones viales de fondo, Cimitarra podría volver a quedar paralizada ante un nuevo derrumbe.