Systema Solar se une a Sounds Right para proteger el Amazonas y la Cuenca del Congo

El colectivo musical Systema Solar representa a Colombia en la iniciativa global Sounds Right, un movimiento impulsado por el Museo de las Naciones Unidas – UN Live que busca generar conciencia frente a la crisis climática a través de la música.

Su canción “Tiene Poderes feat. NATURE”, un himno que celebra la fuerza de la naturaleza y la conexión espiritual con el territorio, ha sido seleccionada como parte de este proyecto que une a artistas de Latinoamérica y África en defensa del Amazonas y la Cuenca del Congo.

Esta colaboración refuerza el compromiso ambiental de Systema Solar, que desde sus inicios ha fusionado música electrónica con ritmos afrocaribeños para promover mensajes de sostenibilidad, identidad y resistencia cultural.

Al integrarse a Sounds Right, el grupo amplifica el llamado urgente a proteger los pulmones verdes del planeta y reconoce el poder de la naturaleza como fuente de vida e inspiración.

La canción forma parte de una colección musical que incluye a 14 artistas de ambos continentes, quienes han creado temas que fusionan sonidos naturales con géneros contemporáneos como afrobeats, soul, pop latino, jazz y electrónica. Entre ellos destacan Alexia Evellyn, Antonio Sánchez, Juls, Lady Donli, Blinky Bill, Phila Dlozi, Olivetheboy y el actor Djimon Hounsou, quien presta su voz a una pieza poética sobre el río Congo.

“Para nosotros, hacer parte de Sounds Right es una forma de devolverle algo a la naturaleza, a nuestra raíz. ‘Tiene Poderes’ nace del llamado a cuidar lo que nos da fuerza y nos conecta: la tierra”, expresó Systema Solar.

La iniciativa Sounds Right permite a los artistas incluir oficialmente a NATURE como artista principal, compartiendo regalías para financiar la conservación global. Desde su lanzamiento, ha generado más de 600 mil dólares para la protección de ecosistemas, con más de 26 millones de oyentes en 181 países.