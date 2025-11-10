Monsieur Periné hace historia en Londres, ¿Cuál fue la razón?

Monsieur Periné, una de las bandas latinas más innovadoras del momento, marca un hito histórico al convertirse en el primer grupo latinoamericano en grabar una sesión en vivo en el Museo de Historia Natural de Londres.

El lanzamiento de “Jardín del Paraíso”, en colaboración con la agrupación nariñense Bejuco y en alianza con WWF, se realizó bajo la emblemática ballena azul del recinto, fusionando arte, conservación y cultura en un escenario sin precedentes.

Este lanzamiento adquiere aún más relevancia tras la nominación de la canción en la categoría Mejor Canción de Raíces en la 26ª entrega anual del Latin GRAMMY®. La versión en vivo no solo celebra el tema, sino que amplifica su mensaje de conexión con la naturaleza y el reconocimiento a las comunidades del Pacífico colombiano, ahora desde un templo global de la ciencia y la conservación.

La sesión captura la esencia acústica de la canción, donde la voz de Catalina García y los arreglos de Santiago Prieto y Bejuco se entrelazan con una cadencia orgánica, evocando los manglares de Tumaco y la riqueza biodiversa que inspiró la composición. Esta presentación reafirma el compromiso de la banda con la conciencia ambiental y el poder de la música como vehículo de memoria, identidad y cuidado de la vida.

Tras este lanzamiento global, Monsieur Periné llevó “Jardín del Paraíso” al Festival Unidos por una Sonrisa, el pasado fin de semana en Bogotá, en un evento que promete reunió a miles de seguidores en una celebración cargada de emoción.

Este concierto será el cierre de un ciclo de reconocimientos que incluyó presentaciones en el Carnegie Hall de Nueva York y el Festival de Jazz de Montreal, consolidando a la agrupación como referente de la música latina contemporánea.

Desde Londres hasta Bogotá, Monsieur Periné sigue cultivando su jardín sonoro para el mundo, demostrando que la música puede ser puente entre culturas, territorios y causas que nos unen.