¡Subió! Precio de la carga de café en Colombia HOY, 10 de noviembre, según Federación de Cafeteros

El precio de la carga de café, presentó un nuevo incremento para iniciar la semana. Recuerde que el viernes pasado, 7 de noviembre, la cotización de este producto se estableció en 2,938,000 COP. Luego de recuperarse de una gran caída en su valor.

Por esta razón, y según la información publicada en el informe diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kg de café, referencia FR 94 para HOY, 10 de noviembre, es de $2.966.000 pesos colombianos. Mientras tanto, el valor de la pasilla contenida en el pergamino continúa en $10.000 COP.

Lea también: El café colombiano se reinventa: crece el consumo interno y las marcas de especialidad

Precio del café en dólares

Por otro lado, según la información que es proporcionada por el portal web ‘Investing’, donde se muestran diferentes indicadores de mercado en tiempo real, los futuros del precio del café en dólares, presentaron un aumento cercano al 2%, que en su precio, se ve reflejado como un crecimiento de $8 dólares.

Debido a esto, los futuros del precio del café, o lo que es igual, el precio del café en dólares para hoy, 10 de noviembre, se estableció en los $415 dólares.

Le podría interesar: Precio del dólar para este 10 de noviembre en Colombia, según lo establecido por el Banrep en el TRM

Industria del café a nivel internacional

A pesar de las fluctuaciones que ha presentado la industria del café a nivel internacional, según la Organización Mundial del Café, en el mes de octubre, su precio tuvo un aumento del 30%, respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las cosechas de este grano se han visto afectadas en diferentes países por una gran variedad de razones.

Por ejemplo, en diferentes países de América se han evidenciado dificultades en todo el sector agro, debido al impacto generado por el huracán Melissa, en paralelo a esto, el tifón Kalmaegi en países de Asia, y la escasez de lluvias en regiones de Brasil, han sido algunas de las razones que han frenado la producción cafetera en todo el mundo.

Lea también: “Es hora de imponer una nueva derrota a los negacionistas”: Lula da Silva en la apertura de la COP30

Situación del sector cafetero colombiano

Sin embargo, uno de los países que ha logrado sacar mayor provecho de esta situación, ha sido Colombia, pues mientras los demás países redujeron sus exportaciones de café, en el país se registró un crecimiento cercano al 7%, que se representa en un aumento de 1,07 millones de sacos. De este modo, el país cafetero se apropió de una parte del mercado, la cual quedó disponible a raíz de la falta de producción de su competencia y de las tarifas arancelarias que estableció Donald Trump.

A pesar de esto, diferentes países han tenido negociaciones con el gigante norteamericano, con el fin de reducir dichas tarifas, por tanto, debido a las fragmentadas relaciones entre EE.UU. y Colombia, esta ventaja que han tomado en el mercado, podría ser rápidamente arrebatada en caso de que países como Brasil, logren un acuerdo para disminuir los aranceles.

Otras noticias: Colombia solicitó mediación diplomática para fortalecer relación con Estados Unidos