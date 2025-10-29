Huracán Melissa: Golpeó a Jamaica, Haití y Cuba con una tormenta de categoría catastrófica

El 19 de octubre de 2025 la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, compuesta por el IDEAM, la Dirección General Marítima, la UNGRD, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se emitió el primer comunicado referente a una onda tropical con probabilidad de formación ciclónica, que contaba con vientos de 51 Km/h y olas de hasta 3 metros. La cual, se categorizó en un estado de alerta mínimo, como un evento de ‘vigilancia’.

En dicho comunicado, se estableció que no tendría una afectación directa en territorio colombiano, sin embargo, según las predicciones del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, podría generar lluvias de diversas intensidades en sectores del mar Caribe colombiano.

Lea también: Fuerte oleaje asociado al huracán “Melissa” afecta a pescadores en el Atlántico

#TemporadaDeCiclones | Onda tropical con posible desarrollo ciclónico en el mar Caribe colombiano.



De acuerdo con los análisis de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), se observa que la onda tropical asociada a la perturbación (AL-98) tiene un 10% de… pic.twitter.com/MYXKsc6CB1 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 19, 2025

21 de octubre de 2025

Posteriormente, luego de varios comunicados, el día 21 de octubre, fue emitido el comunicado número 5 de la Mesa Técnica, donde se estableció por primera vez como la ‘Tormenta Tropical Melissa’, el cual contaba con vientos de 55 Km/h, y olas de 3 metros. Por lo cual, el estado de alerta paso de ‘Vigilancia’ a ‘Aviso’ en departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó y ' Alistamiento/Advertencia’ para el departamento de La Guajira y Magdalena.

En este, se estableció que tormenta tendría una afectación directa sobre el nororiente del territorio colombiano, con un pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes.

Actualización 🚨 #TemporadaDeCiclones 🌀 | La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) indica que la onda tropical AL98 se ha fortalecido y ahora es tormenta tropical #Melissa, ubicada sobre el oriente del mar Caribe.



En Alistamiento 🟠 La Guajira y Magdalena ante… pic.twitter.com/dNT4Q0Lwuf — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 21, 2025

25 de octubre de 2025

El día 25 de octubre, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, anunció mediante un comunicado especial que la ‘Tormenta Tropical Melissa’, ahora se trataba del ‘Huracán Melissa’, el cual, se encontraba activo sobre el mar Caribe, sin embargo, se encontraba desplazándose de manera lenta hacia el noroccidente del país. En este punto, se registraban vientos de hasta 121 Km/h, y olas de hasta 5 metros.

Mientras tanto, el estado de alerta se mantenía en Alistamiento en zonas costeras como La Guajira, San Andrés y Providencia, en estado de aviso para el Magdalena, Atlántico y Bolívar, y vigilancia en Sucre, Córdoba y Antioquia.

Le podría interesar: Seis departamentos de la región Caribe se mantienen en estado de vigilancia por huracán ‘Melissa’

#TemporadaDeCiclones 🌀

La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) informa que #Melissa ha alcanzado la intensidad de huracán categoría 1 y continúa su avance lento en dirección occidente-noroccidente por el mar Caribe, con vientos máximos sostenidos superiores a… pic.twitter.com/KMvjS0jobr — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 25, 2025

26 y 27 de octubre de 2025

Luego de que la inicialmente llamada ‘onda tropical’, fuera catalogada como un huracán de categoría 1, rápidamente fue empeorando sus condiciones, llegando a tener vientos de más de 200 km/h, razón por la cual, para el día 26 de octubre, se consideraba un huracán de categoría 4, y para el día siguiente, 27 de octubre, se estableció que se trataba de un fenómeno de máxima categoría, con una capacidad de destrucción ‘catastrófica’, según la escala Saffir-Simpson.

Además, para el día 27 de octubre, se anunció que el huracán se encontraba a 200 kilómetros de Kingston, la capital de Jamaica. Para este momento, La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta donde se establecía que dicho fenómeno, representaba una situación extremadamente peligrosa que amenazaba con la vida.

Lea también: Huracán Melissa llega a categoría máxima y amenaza a Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana

28 de octubre de 2025- Llegada a Jamaica

El día martes, 28 de octubre, el huracán Melissa tocó suelo en la capital de Jamaica, Kingston, siendo considerado un fenómeno natural de máxima categoría, con una capacidad destructiva ‘catastrófica’ y con vientos de 295 Km/h.

Luego de su llegada a la isla, los vientos se redujeron a velocidades cercanas a los 270 Km/h, y tres horas después, su categoría disminuyó a 4, es decir, capaz de causar daños en techos y muros colapsados e inundaciones severas. Según la Organización Meteorológica Mundial, la isla se enfrentaba a lo que sería ‘la tormenta del siglo’.

Posterior al paso del huracán, el primer ministro de Jamaica anunció que hasta el momento, no hay ninguna víctima confirmada, y declaro el país como una ‘zona de desastre’, luego de que 530.000 personas quedaran sin electricidad, y más de 6.000 personas se encontraran desplazadas, resguardándose en 382 refugios diferentes.

Le podría interesar: Embajadora en Jamaica: no hay colombianos desaparecidos tras paso de huracán Melissa

/ Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa / Ernesto Mastrascusa 1

2

3

4 Anterior Siguiente Ampliar

29 de octubre de 2025

Luego del paso del Huracán por Jamaica, el día de hoy, 29 de octubre, pasó por Haití, y según han confirmado diferentes medios y agencias, Melissa, que llegó con una categoría de nivel 4 y vientos de 200 Km/h, causó el desbordamiento de un río al sur del país, el cual, derrumbó diferentes edificios, que causaron la muerte a 25 personas. Para, posteriormente, dirigirse hacia Cuba.

En horas de la madrugada de Colombia, el fenómeno tocó suelo en Cuba, con una categoría nivel 3 y vientos de 195 Km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que se causarían muchos daños, sin embargo, habían tomado las medidas necesarias, pues se evacuaron a más de 735.000 personas.

4 horas después, posteriores al paso del huracán, Diaz-Canel aseguró que se habían evidenciado daños cuantiosos, pero a pesar de esto, las medidas que se tomaron fueron efectivas para prevenir daños mayores.

Lea también: Huracán Melissa: Cuba sufre “daños cuantiosos” tras lluvias e inundaciones

/ Rudolph Brown Rudolph Brown / Rudolph Brown / Rudolph Brown / Rudolph Brown Rudolph Brown / Rudolph Brown / Rudolph Brown / Rudolph Brown 1

2

3

4 Anterior Siguiente Ampliar

Ahora se prevé que en las próximas horas, el huracán pueda llegar a las Bahamas.

Esta ha sido la trayectoria del Huracán:

Reportes realizados en redes sociales

🇯🇲 | Video preliminar del huracán Melissa, de categoría 5 y de intensidad récord, mientras golpea Jamaica. pic.twitter.com/wgJgzm7EXn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 28, 2025

🇯🇲 | AHORA - HURACÁN MELISSA: El huracán Melissa devasta Jamaica con «niveles nunca antes vistos»: ONU

pic.twitter.com/QnKNg53o59 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2025

Muy complicada la situación en Jamaica, los gobiernos deben de empezar a recolectar ayuda humanitaria urgente #Melissa — 𝕯𝖎𝖊𝖌𝖔 𝕻𝖆𝖑𝖊𝖗𝖒𝖔 (@Diego_PalermoB) October 29, 2025

JAMAICA 🇯🇲 Vídeo de la destrucción y las inundaciones tras el paso del Huracán Melissa en Black River.

Video de la Policía de Jamaica

pic.twitter.com/158qP9q2OP — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 29, 2025

Otras noticias: Huracán Melissa: Jamaica espera la “tormenta del siglo” mientras se teme una destrucción masiva