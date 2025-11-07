¡Gran aumento! Precio de la carga de 125 kg de café para HOY 7 de noviembre en Colombia, según FNC

En la ciudad de Cartagena se está realizando actualmente una cumbre internacional, organizada por Asoexport y Analdex, en la cual, se reúnen a diferentes expertos y profesionales del gremio cafetero, para debatir acerca del panorama de dicha industria en el país. Uno de los aspectos más relevantes, teniendo en cuenta las organizaciones que encabezan el evento, es el comercio internacional y las exportaciones de este producto.

Por esta razón, se ha expresado la preocupación del sector frente a las negociaciones que sostienen diferentes países con Estados Unidos, referentes a las tarifas arancelarias a productos de exportación, pues recientemente, países como Brasil o Vietnam, han tenido conversaciones que buscan reducir estos impuestos, mientras que Colombia, se ha quedado atrás.

Gremio cafetero colombiano

Es importante resaltar que el gran momento que atraviesa el sector, en cuanto a cantidades y precios de exportación, se ha debido en cierta parte a los aranceles del 50% que le impuso EE.UU. a Brasil, por los que Colombia aprovechó para aumentar su participación en este mercado. Por esta razón, las negociaciones con Brasil han representado un riesgo, pues la industria cafetera podría tener una importante caída.

Actualmente, Colombia tiene aranceles del 10% para productos como el café, sin embargo, en las últimas semanas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos han estado en uno de sus peores momentos, por lo que avanzar en temas de negociaciones arancelarías no ha sido posible, por tanto, en caso de que países como Brasil o Vietnam obtuvieran beneficios que redujeran sus tarifas de exportación, podrían sacar una gran ventaja al gremio cafetero colombiano.

Precio de la carga de café en Colombia HOY 7 de noviembre

El precio de la carga de café presentó un nuevo aumento de $84.000 pesos colombianos, luego de que el día de ayer, presentara una grandísima caída en su valor. Gracias a esto, mostró una recuperación que ubicó su precio sobre los $2′900.000 COP por carga.

Según esto, y con base en la información que publicó la Federación Nacional de Cafeteros en su informe diario, el precio de la carga de café de 125 kg, referencia FR 94, para hoy, 7 de noviembre, se ubicó en $2.938.000 pesos colombianos. Mientras que la pasilla contenida en el pergamino, continúa en $10.000 COP/Kg.

Precio de la carga de café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia — Carga: 2,938,500 | Kilo: 23,508 | Arroba: 293,850

2,938,500 23,508 293,850 Bogotá — Carga: 2,937,250 | Kilo: 23,498 | Arroba: 293,725

2,937,250 23,498 293,725 Bucaramanga — Carga: 2,936,875 | Kilo: 23,495 | Arroba: 293,688

2,936,875 23,495 293,688 Buga — Carga: 2,939,250 | Kilo: 23,514 | Arroba: 293,925

2,939,250 23,514 293,925 Chinchiná — Carga: 2,938,375 | Kilo: 23,507 | Arroba: 293,838

2,938,375 23,507 293,838 Cúcuta — Carga: 2,936,375 | Kilo: 23,491 | Arroba: 293,638

2,936,375 23,491 293,638 Ibagué — Carga: 2,937,625 | Kilo: 23,501 | Arroba: 293,763

2,937,625 23,501 293,763 Manizales — Carga: 2,938,375 | Kilo: 23,507 | Arroba: 293,838

2,938,375 23,507 293,838 Medellín — Carga: 2,937,625 | Kilo: 23,501 | Arroba: 293,763

2,937,625 23,501 293,763 Neiva — Carga: 2,936,750 | Kilo: 23,494 | Arroba: 293,675

2,936,750 23,494 293,675 Pamplona — Carga: 2,936,500 | Kilo: 23,492 | Arroba: 293,650

2,936,500 23,492 293,650 Pasto — Carga: 2,936,500 | Kilo: 23,492 | Arroba: 293,650

2,936,500 23,492 293,650 Pereira — Carga: 2,938,375 | Kilo: 23,507 | Arroba: 293,838

2,938,375 23,507 293,838 Popayán — Carga: 2,938,625 | Kilo: 23,509 | Arroba: 293,863

2,938,625 23,509 293,863 Santa Marta — Carga: 2,940,125 | Kilo: 23,521 | Arroba: 294,013

2,940,125 23,521 294,013 Valledupar — Carga: 2,937,750 | Kilo: 23,502 | Arroba: 293,775

