Desde el 18 de noviembre habrá pico y placa para carros y motos en toda la ciudad de Armenia

Armenia

Armenia tendrá pico y placa en toda la ciudad y por doce horas desde el 18 de noviembre del 2025.

Con el propósito de garantizar una movilidad más fluida en medio de las obras viales que actualmente se ejecutan en 40 frentes de ciudad, la Alcaldía de Armenia expedirá un decreto que modificará la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, ampliando la restricción en todo el perímetro urbano, el cual regirá de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La decisión se toma en atención a las afectaciones de tráfico de las obras, como la construcción del intercambiador vial de la carrera 19 con la calle 2 norte, las intervenciones de malla vial con el proyecto 12K en 11 puntos críticos, las intervenciones de reposición de alcantarillado, entre otros.

El nuevo pico y placa aplicará de lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., según el último dígito de la placa del vehículo o motocicleta con la misma rotación que rige actualmente es decir lunes 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2 y viernes 3 y 4.

La medida no regirá los sábados, domingos ni festivos, y durante el periodo del 4 al 17 de noviembre se realizará una fase pedagógica de socialización, sin imposición de comparendos.

A partir del 18 de noviembre, quienes incumplan la restricción serán sancionados con multa de aproximadamente $630 mil e inmovilización del vehículo, conforme a lo establecido por la Ley 769 de 2002.

Hasta ahora, el Pico y Placa en Armenia operaba solo en zonas específicas del centro y en tres horarios: de 7:00 a 9:00 a.m., de 11:30 a 2:00 p.m. y de 5:30 a 7:00 p.m., con la misma rotación de dígitos.

Con el nuevo decreto, la restricción se amplía a todo el perímetro urbano y se unifica en un solo horario continuo, buscando reducir la congestión en los corredores alternos y dar prioridad al transporte público y al tránsito peatonal.