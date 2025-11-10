Medellín fortalece la atención del accidente cerebrovascular con nueva alianza internacional

Medellín, Antioquia

El Distrito anunció un acuerdo institucional para reforzar la atención de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo.

La iniciativa se desarrollará entre la Alcaldía de Medellín, la Universidad CES y la World Stroke Organization (WSO), con el propósito de ampliar el acceso a terapias oportunas y fortalecer la atención integral.

Investigación y formación especializada

El convenio facilitará el trabajo conjunto en investigación aplicada, transferencia de conocimiento y formación de talento humano especializado. Estos esfuerzos permitirán avanzar en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del ACV, así como promover políticas públicas que faciliten el acceso a terapias avanzadas.

Cooperación global por mejores estándares

“Esto nos va a permitir tener alianza con otras ciudades y poder también destacar y mostrarle al mundo cómo lo estamos haciendo en Medellín y poder mostrar los grandes resultados que estamos obteniendo” expresó secretaria de Salud del Distrito, Natalia López.

En la firma del acuerdo participaron la secretaria de Salud del Distrito, Natalia López Delgado; la rectora de la Universidad CES, Claudia Helena Arenas Pajón; y la directora del programa de certificación de centros de ACV de la WSO, Sheila Ouriques Martins.

Las representantes destacaron que esta cooperación internacional contribuirá a consolidar a Medellín como referente regional en la atención integral del accidente cerebrovascular.