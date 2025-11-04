Esta semana habrá interrupción del acueducto en varios sectores de Medellín, conózcalos
EPM realizará trabajos para mejorar el servicio de agua en Medellín.
Medellín, Antioquia
Este fin de semana se ejecutarán empalmes entre la planta de potabilización Villa Hermosa y dos tanques de almacenamiento que abastecen a gran parte del oriente de la ciudad, con el fin de fortalecer la calidad del servicio y optimizar la operación del sistema.
Las obras incluyen la reposición de una tubería por una más moderna y resistente, que permitirá un transporte más eficiente del agua potable y facilitará futuras labores de mantenimiento. Según la empresa, el nuevo trazado también mejora las condiciones de acceso para el personal técnico, evitando que la red quede en zonas privadas o de difícil intervención.
Lea también:
Día y hora de interrupción
Los empalmes se realizarán entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, por lo cual será necesario interrumpir el servicio de acueducto desde las 7:00 p.m. del sábado hasta cerca de la medianoche del domingo, en varios sectores de las comunas 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (Candelaria).
En paralelo, EPM adelantará el lavado del tanque de almacenamiento El Capiro, en Envigado, entre las 8:00 p.m. del jueves 6 de noviembre y las 4:00 a.m. del viernes 7 de noviembre, lo que implicará suspensión temporal del servicio en barrios como El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael.
De igual manera, la empresa informó que entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. se realizarán interrupciones diarias en circuitos de Bello y el norte de Medellín, que incluyen sectores como París, El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.
EPM recordó que estas labores son parte del mantenimiento preventivo programado para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema y la calidad del agua que llega a los hogares.
La entidad recomendó a los usuarios de las zonas mencionadas almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso mientras se restablece el servicio.