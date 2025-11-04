Esta semana habrá interrupción del acueducto en varios sectores de Medellín, conózcalos

Medellín, Antioquia

Este fin de semana se ejecutarán empalmes entre la planta de potabilización Villa Hermosa y dos tanques de almacenamiento que abastecen a gran parte del oriente de la ciudad, con el fin de fortalecer la calidad del servicio y optimizar la operación del sistema.

Las obras incluyen la reposición de una tubería por una más moderna y resistente, que permitirá un transporte más eficiente del agua potable y facilitará futuras labores de mantenimiento. Según la empresa, el nuevo trazado también mejora las condiciones de acceso para el personal técnico, evitando que la red quede en zonas privadas o de difícil intervención.

Día y hora de interrupción

Los empalmes se realizarán entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, por lo cual será necesario interrumpir el servicio de acueducto desde las 7:00 p.m. del sábado hasta cerca de la medianoche del domingo, en varios sectores de las comunas 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (Candelaria).

En paralelo, EPM adelantará el lavado del tanque de almacenamiento El Capiro, en Envigado, entre las 8:00 p.m. del jueves 6 de noviembre y las 4:00 a.m. del viernes 7 de noviembre, lo que implicará suspensión temporal del servicio en barrios como El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael.

De igual manera, la empresa informó que entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. se realizarán interrupciones diarias en circuitos de Bello y el norte de Medellín, que incluyen sectores como París, El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

EPM recordó que estas labores son parte del mantenimiento preventivo programado para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema y la calidad del agua que llega a los hogares.

La entidad recomendó a los usuarios de las zonas mencionadas almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso mientras se restablece el servicio.