Inicia jornada especial de pasaportes para cinco gremios de Bucaramanga, ¿cuáles son?

La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander inició con la jornada especial para cinco gremios que se realizará durante esta semana con el objetivo de facilitar este tipo de trámite a las personas que por razones laborales o de otro tipo aún no cuentan con el documento.

El primer gremio que se atenderá en las instalaciones será el de la salud. Médicos, enfermeras, psicólogos, veterinarios, fisioterapeutas, odontólogos, farmacéuticos y demás profesionales del sector salud podrán asistir a las instalaciones de la oficina ubicada en el local 10 del subsótano del Centro Comercial Cacique:

“El personal de la salud debe llevar la tarjeta profesional o el carnet de la empresa donde trabaja. Con esto van a ir directamente a las instalaciones de la oficina de pasaportes y van a adelantar su trámite y fotografía biométricos. Llevar por favor la cédula en buen estado más $295.560 en efectivo, que es el valor correspondiente a los impuestos por el trámite del pasaporte”. Detalló, Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes.

Además del gremio de la salud, habrá otros gremios que tendrán su jornada especial. El horario de las jornadas especiales va desde las 7:30 a.m. hasta las 11:00 a.m.

“Cada día tendremos un gremio diferente, el lunes va a corresponder a la salud, el martes va a corresponder a las fuerzas militares, miércoles será para los funcionarios públicos, jueves para la educación y viernes para todos aquellos comerciantes del Gran Santander”. Precisó, Quintero.

Durante la jornada especial, el servicio se continuará prestando a normalidad para quienes tengan programadas sus citas, para los que no, existe la jornada especial de pasaportes que se realiza todos los miércoles a partir de las 2:00 p.m. en el Coliseo Vicente Díaz Romero.