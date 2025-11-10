Pacho López, tras la agónica victoria de Santa Fe en Liga Colombiana: “¿Qué tiene el club? Tiene fe”

El campeón de Colombia lo volvió a hacer. Santa Fe le ganó al Deportivo Cali en el último minuto, durante el partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Colombiana, y se mantiene con vida en el campeonato. Ahora la clasificación a los cuadrangulares depende de sí mismo y se definirá en la fecha 20, ante un rival directo.

El agónico gol llegó sobre el minuto 90+6′ en un tremendo remate de Harold Santiago Mosquera, que de ‘sombrerito’ venció al arquero Alejandro Rodríguez, para darle los tres puntos al equipo bogotano.

Con esta victoria Santa Fe se ubica en la novena posición con 28 puntos y mantiene vivas las posibilidades de entrar al grupo de los ocho. El entrenador encargado Francisco ‘Pacho’ López, habló en la conferencia de prensa, sobre este tremendo resultado.

“¿Qué tiene el club?, tiene fe y eso es lo primero que tiene, eso implica creer que todo es posible y al creer eso hay que entregarnos para poderlo conseguir, que no sea solo por acción divina, tenemos que poner de nuestra parte para poderlo hacer".

Sobre las características de juego del equipo: “Tiene un grupo de jugadores que todos los que entran van al campo, son resilientes, tienen carácter, tienen inteligencia de juego y son muy técnicos, eso muestra que somos el equipo campeón y que ante las adversidades como ustedes ven ese es nuestro ADN, el carácter, la entrega, la obediencia y no rendirnos hasta el final, eso es lo que tiene este equipo”.

Harold Santiago Mosquera 🤫🦁🇮🇩☝️

En la atención a los medios también estuvo presente Cristian Mafla, quien habló sobre lo que se viene para el equipo, “Nunca nos dimos por vencidos y sabemos que hasta en la última jugada podíamos ganar, hoy a sido así y bueno felices... Pensando en el partido que viene, sabiendo que esta en nuestras manos la clasificación y esperamos poderle dar esa alegría a toda nuestra gente”.

La figura del partido en un principió había sido otorgado al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pero el llamó al autor de gol y le entregó el premio, ante esto indicó, “Harold hoy merece el premio más que yo, entonces hoy lo quiero compartir con el porque creo que ese gol que el hace hoy nos mantiene con vida, para mantener esa opción en la última fecha de entrar a los ocho”.

Santa Fe deberá enfrentar a Alianza en un duelo directo por el ingreso a la cuadrangulares, ya que el equipo de Valledupar es octavo con 28 unidades. El partido será por la fecha 20 de la Liga Colombiana, el próximo jueves 12 de noviembre a partir de las 7:00 P.M (hora Colombia).