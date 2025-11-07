La condición del DT César Farías para llegar a Santa Fe en 2026

César Farías con pasado en Junior, América de Cali, Águilas Doradas, entre otros / Oficial de Getty Images.

Francisco López, DT interino de Independiente Santa Fe, está muy cerca de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, instancia que el club ha alcanzado durante los últimos 4 semestres. La última vez que no lo consiguió fue en 2023-2, bajo las órdenes del profesor Hubert Bodhert.

Actualmente, López, suma 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas con El León desde la salida del uruguayo Jorge Bava del banquillo, y Santa Fe marcha en la décima casilla de la tabla de posiciones con 25 unidades, a 1 del octavo puesto, ocupada por América de Cali.

Reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras triunfo del América en Tunja

César Farías, muy cerca de llegar

De acuerdo con la información revelada en El Vbar Caracol, el periodista deportivo Giovanni Cárdenas, no solo aseguró que el técnico César Farías está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe para 2026, sino que además agregó:

El experimentado director técnico tiene experiencia en la Selección de Bolivia, clubes de este país y otros destacados como: Tijuana, Táchira, Águilas Doradas, América de Cali, Junior de Barranquilla y Aucas, donde fue campeón en 2022.

Presente y futuro de Santa Fe

Por su parte, el plantel se concentra para encarar el duelo clave frente a Deportivo Cali por la fecha 19, programado para el 9 de noviembre desde las 8:30 pm, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Prográmese: Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana

‘El León’ debe conseguir una victoria para llegar con vida a la definitoria fecha 20, donde tendrá el choque directo ante Alianza, que también lucha por un tiquete para los cuadrangulares finales.

Independiente Santa Fe es el único equipo colombiano con el tiquete para un torneo internacional asegurado, después de salir campeón en el primer semestre del año, y está liberado de esta presión tras instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2025.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo del América ante Chicó

Por este motivo, el equipo espera contar con un técnico definido lo antes posible, con el objetivo de que pueda armar un equipo de acuerdo a su idea de juego.