Gobernador de Cundinamarca y el Gobierno Nacional firman convenio para construir tren de Zipaquirá / Ronald Hurtado / 500px

El Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca oficializaron la firma de un convenio de cofinanciación por 15,4 billones de pesos para la construcción del tren de Zipaquirá, el que será el proyecto ferroviario más grande del país en las últimas décadas.

Esta iniciativa busca movilizar cerca de 187.000 pasajeros al día. El trazado tendrá una extensión aproximada de 50 kilómetros y 17 estaciones, conectando Zipaquirá, Cajicá y Chía con Bogotá, hasta el sector de El Salitre, donde se integrará con el Regiotram de Occidente. Esta conexión permitirá que los usuarios puedan continuar su viaje hacia el centro de la ciudad por la calle 26 con Caracas.

“Este es un paso histórico para Cundinamarca y para Colombia. Recuperamos la visión del transporte férreo como eje de desarrollo y sostenibilidad”, señaló el gobernador Rey durante la firma del convenio.

Según el gobernador, el proyecto iniciará en la fase de estructuración técnica y jurídica para avanzar hacia la apertura de la licitación con el propósito de suscribir el contrato de obra en 2026.